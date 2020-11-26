АО «Черномортранснефть» выполнило техперевооружение средств электрохимической защиты на нефтепроводах

Фото: АО «Черномортранснефть».

Работы проводились в Краснодарском крае и Ростовской области на участках нефтепроводов общей протяженностью 291 км с целью защиты подземных металлических коммуникаций от коррозии.

Для защиты нефтепроводов были заменены станции катодной защиты, а также анодные заземлители, предназначенные для замедления скорости коррозионного процесса. Дополнительно на границах защиты катодных установок были установлены блоки платин-индикаторов для определения скорости коррозии.

По всей протяженности трубопроводов, в том числе в местах их пересечения с реками, авто- и железными дорогами, сторонними коммуникациями и воздушными линиями электропередачи были установлены контрольно-измерительные пункты (КИП). С их помощью будет вестись контроль и регулирование параметров ЭХЗ. В общей сложности в коридоре нефтепроводов установлено свыше трехсот контрольно-измерительных пунктов. Еще 225 стоек КИП смонтировано в зонах грунтов с высокой коррозийной агрессивностью вдоль трассы нефтепровода Суходольская - Родионовская.

Новое оборудование подключено к комплексу программно-технических средств управления, предназначенного для управления технологическим процессом транспортировки нефти и контроля за ходом технологических процессов.

Плановые мероприятия проведены в рамках программы технического перевооружения, реконструкции и капитального ремонта АО «Черномортранснефть» с целью обеспечения промышленной и экологической безопасности процесса эксплуатации нефтепроводов.