Кубанские депутаты предложили изменить ряд федеральных законов

Фото: пресс-служба ЗСК.

В Краснодаре состоялось заседание Совета законодателей Кубани под руководством главы регионального парламента Юрия Бурлачко. В связи с пандемией коронавируса, работа прошла в дистанционном формате. Участие в заседании приняли сенаторы Владимир Бекетов и Алексей Кондратенко, вице-губернатор Кубани Игорь Чагаев, депутаты Госдумы и ЗСК, руководители представительных органов муниципальных образований.

В повестку дня работы Совета были включены семь вопросов. Основными темами обсуждения стали законодательные инициативы по изменению ряда федеральных нормативных правовых актов.

Затем Юрий Бурлачко предложил скорректировать само положение о Совете. Речь идет об организации его работы с учетом ограничительных мер, связанных с распространением коронавируса.

Нарушителей лишат лицензии

Одним из рассмотренных вопросов стали предложенные депутатами ЗСК изменения в федеральный закон, регулирующий производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. С документом присутствующих ознакомил вице-спикер ЗСК, председатель профильного комитета Сергей Алтухов. По его словам, в период с 2016 по 2019 годы факты розничной продажи спиртного без маркировки и нанесения обязательной информации были выявлены в 200 объектах розничной торговли общественного питания. Однако сегодня законодательство позволяет недобросовестному продавцу получить лицензию чуть ли ни сразу сразу после назначения административного наказания за торговлю без маркировки. Депутаты кубанского парламента предложили лишать лицензии нарушителей на год.

- На Кубани такие факты выявляются систематически. Фальсифицированная продукция представляет реальную опасность для жизни и здоровья жителей края. Более того - она наносит существенный ущерб экономике региона. Поэтому в федеральном законодательстве необходимо закрепить условия, ограничивающие получение лицензии для недобросовестных продавцов алкогольной продукции, - прокомментировал документ спикер ЗСК Юрий Бурлачко.

Наказание за фальсификат ужесточат

Рассматривая проблему фальсификации алкогольной продукции, участники заседания обсудили и изменения в Кодекс РФ об административных правонарушениях. Коррективы предполагают ужесточение наказания за продажу фальсифицированного алкоголя. Руководитель кубанского парламента подчеркнул, что чем решительнее и серьезнее будут меры по противодействию производству и продаже такого спиртного, тем эффективнее можно пресекать реализацию фальсификата.

Информация под защитой

Парламентарии также обсудили ряд инициатив для внесения в Госдуму, касающихся изменений в отдельные статьи федеральных законов о защите информации и общих принципах организации представительных и исполнительных органов госвласти субъектов РФ. Как отметил Юрий Бурлачко, сегодня для развития рынка информационных технологий органами государственной власти в регионах используются самые разные механизмы. Но в то же время полномочия органов госвласти оказывать меры поддержки, в том числе за счет средств бюджетов, не имеют предметного закрепления в профильных нормативных правовых актах федерального уровня. Согласно документу, теперь IT-компании смогут получить поддержку за счет бюджетных средств.

Управляющие компании возьмут под контроль

В ходе заседания Совета депутаты обсуждали и поправки в Жилищный кодекс РФ. Документ представил председатель комитета ЗСК по вопросам строительства и ЖКХ Владимир Лыбанев. Изменения призваны исправить ситуацию, при которой решения о смене управляющей организации принимают собственники помещений в многоквартирном доме многократно в течение незначительного промежутка времени.

При обсуждении данного вопроса участники заседания пришли к мнению, что вынесенный на рассмотрение Совета законодателей документ необходимо дополнить рядом пунктов. В частности, чтобы органы местного самоуправления могли влиять на выбор управляющей компании. С таким предложением выступил сенатор Владимир Бекетов, аргументировав это тем, что недобросовестное управление многоквартирным домом приводит к большим задолженностям по плате за коммунальные услуги.

По словам руководителя Законодательного собрания Юрия Бурлачко, документ требует тщательной проработки. Для этого в ближайшем будущем будет создана рабочая группа, куда войдут представители органов исполнительной власти, депутаты профильного комитета ЗСК.

Подробно парламентарии остановились и на обращении депутатов ЗСК к главе правительства Михаилу Мишустину. Подготовлено оно комитетом по вопросам использования природных ресурсов, экологической безопасности, санаторно-курортного комплекса и туризма под руководством Александра Джеуса. Появление документа обусловлено необходимостью урегулирования отдельных вопросов, связанных с реализацией переданных полномочий по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий в отношении водных объектов на территории Краснодарского края, в том числе в отношении внутренних морских вод.

На регионы, напомним, возложены полномочия по расчистке горных рек, ликвидаций последствий подтоплений и пр. Финансирование работ предполагается за счет федеральных субвенций. По словам Александра Джеуса, проблема в том, что при расчете общего объема субвенций не учитывается морское воздействие на береговую полосу, а также протяженность береговой линии внутренних морских вод.

В ходе заседания Совета одобренные для внесения в Государственную думу инициативы были направлены в Совет законодателей РФ при Федеральном Собрании.

Завершая встречу, Юрий Бурлачко поблагодарил руководителей представительных органов за плодотворное сотрудничество и конструктивную работу в Совете законодателей Кубани.