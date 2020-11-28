Трассы всех горнолыжных курортов Сочи – по единому ски-пассу

Фото: пресс-службы курорта "Роза Хутор"

В начале декабря на курортах Красной Поляне начинается «лыжная лихорадка». И несмотря на то, что многие отели уже забронированы, мест как в номерах, так и на трассах хватит всем. Хотя приедет этой зимой на курорт рекордное количество отдыхающих - Сочи примет около 300 тысяч любителей горнолыжного отдыха из разных регионов России.

А чтобы отдых каждого был безопасным, на курорте принимают все необходимые для этого меры.

- На всех горнолыжных курортах Красной Поляны усилим санитарно-эпидемиологические меры, - пояснил «КП» глава Сочи Алексей Копайгородский. - Например, кабинки канатных дорог и инвентарь в пунктах проката будут постоянно обеззараживать. Ски-пассы можно купить бесконтактно. Чтобы избежать очередей на подъемники, будут установлены ограничительные барьеры и подключим к работе волонтеров. Кроме того, в часы пик действие и продажа прогулочных билетов к вершинам будет ограничена. Это сделано для безопасности наших гостей.

А еще на Красной Поляне для туристов откроют лаборатории, где можно будет пройти тестирование на COVID-19. В новогодние праздники в мэрии Сочи развернут оперативный штаб, который возьмет на себя контроль работы индустрии гостеприимства и предприятий коммунальной сферы.

– Для нас главное – это, конечно же, комфорт и безопасность россиян, которые прибывают к нам на отдых. Все требования Роспотребнадзора наши горные курорты выполнят, – сказал мэр Сочи.

Снега много не бывает

Синоптики Красной Поляны предсказывают снежную зиму. Ноябрь обнадежил несколькими сильными снегопадами. Выше 1500 метров над уровнем моря температура понизилась до отрицательных отметок. Это позволило запустить снежные пушки. На курортах заранее готовят «вельвет» для райдеров. В этом году общая протяженность горнолыжных трасс превысила 175 км. На 2 км увеличили зону для катания под звездами. То есть проехаться на сноуборде и лыжах можно и ночью.

Мэр Сочи Алексей Копайгородский. Фото: администрация Сочи

А согреться после спуска по искрящемуся снегу можно в уютных кафе-шале прямо на трассе. Но только до полуночи. Все заведения общепита из-за пандемии работают до 24:00. Зато горячий глинтвейн и треск дров в очаге создает романтическое настроение. А восстановить силы поможет фирменный кавказский шашлык, стейк с розмарином и краснополянский чай с горным медом.

К сезону для гостей курорты в горном кластере Сочи приготовили немало новинок: снежные аттракционы, изысканные развлекательные программы после катания апрес-ски, сноупарки и зимние бассейны.

Для того, чтобы не было столпотворения, ну и для улучшения логистики катания, в Сочи будет запущена канатная дорога нового поколения D-Line. Она сможет пропускать 2,4 тыс. туристов в час. Сам подъемник находится на Южном склоне хребта Аибга и тянется до отметки 2200 метров над уровнем моря. Перепад высот составит 600 метров. Протяженность канатной дороги 2 тыс. метров, она проходит параллельно действующему кресельному подъемнику «Эдельвейс».

Фото: пресс-службы курорта "Роза Хутор"

А еще туристов ждет катание на собачьих и оленьих упряжках, с горы – на ватрушках, несколько катков и парк ледяных фигур. Прогулки у зимнего моря тоже никто не отменял, тем более, что добраться от Красной Поляны до Имеретинской низменности можно всего за 30 минут.

Единая туристическая зона в горах

Три горнолыжных курорта, Сочинский национальный парк, Кавказский заповедник и скайпарк в этом году объединились на курорте теперь создана единая турзона. В Сочи подписали соглашение о развитии горных туристических территорий. А, значит, полноценно начнет работать долгожданный единый ски-пасс. Раньше на подъемники приходилось покупать отдельные билеты, а теперь все стало куда проще. По одному ски-пассу можно пользоваться разными канатками.

Фото: пресс-службы курорта "Роза Хутор"

- От соглашения о единой концепции развития горного кластера выиграют наши гости. Да и это поможет вывести курорт на международный уровень туриндустрии, прокомментировал глава Сочи Алексей Копайгородский. – А ключевое направление в этой сфере - повышение качества сервиса и горнолыжной инфраструктуры.