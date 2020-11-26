Телеканал и газета стали лучшими в России с материалами о ООО «РН-Туапсинский НПЗ»

Материалы о ООО «РН-Туапсинский НПЗ» помогли победить местным СМИ в конкурсе

- Туапсинские СМИ стали победителями и призерами Всероссийского конкурса «МедиаТЭК» с материалами о сотрудниках, а также социальной и экологической деятельности ООО «РН-Туапсинский НПЗ». Успех пришел благодаря хорошей сплоченной работе корреспондентов со специалистами завода, - пояснили «КП» - Кубань» специалисты предприятия.

«МедиаТЭК» - это своеобразный Оскар для журналистов, пресс-служб и региональных администраций, которые пишут о проблемах и достижениях топливно-энергетического комплекса. В этом году одним из лидеров по заявкам на престижный конкурс стал Краснодарский край.

Из Кубани организаторам поступило 20 заявок. Всего же участие в конкурсе принимал 61 регион России.

- В течение года на телеканалах и в газетах корреспонденты освещали темы энергоэффективности, развития топливно-энергетического комплекса, рассказывали про экологические мероприятия, инновации и преобразования ТЭК, а также давали сюжеты о сотрудниках и их деятельности. Редакции подходили ответственно к выбору тем и подготовке материала, зная, что им предстоит посоревноваться в качестве, доступности подачи и умении донести важность деятельности ТЭК, - отметили создатели всероссийской премии «МедиаТЭК».

А победителями в итоге стали два СМИ из Туапсинского района. Здесь находится один из крупных нефтеперерабатывающих заводов региона - Туапсинский НПЗ. О его работе, преданных своему делу сотрудниках, экологических и социальных акциях предприятия и писали местные журналисты.

О работе завода в области ТЭК много рассказывали с голубых экранов журналисты телеканала «Туапсе 24». Их программа заняла третье место в конкурсе «МедиаТЭК» в номинации «Социальная и экологическая инициатива». Редакция выпустила в эфир несколько передач «Социальные программы туапсинского нефтекомплекса», в которых были сюжеты о мероприятиях, проводимых Туапсинским нефтеперерабатывающим заводом и Морским терминалом. Телевизионщики подошли к делу творчески и программы оценили на престижном конкурсе «МедиаТЭК».

В этом году в конкурсе «МедиаТЭК» была и новая номинация - «Лучшая районная газета в ТЭК». И почетное второе место - у «Туапсинских вестей». Издание рассказывало на своих страницах о работниках Туапсинского НПЗ, о их личной жизни. Многие трудятся здесь целыми династиями. Завод для них – одна большая семья. Причем некоторые сотрудники находят на НПЗ и свою любовь. Поэтому и проект под названием «Люди Туапсинского нефтекомлекса» оценили на самом высоком уровне.

- На достигнутом мы не собираемся останавливаться. Уже есть несколько идей по воплощению совместных проектов с участием нефтекомплекса, - говорят в «Туапсинских вестях». - Но раскрывать все карты пока не будет, у конкурса «МедиТЭК» большая конкуренция.

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Конкурс на высшем уровне

Всероссийский конкурс «МедиаТЭК» проводится уже пять лет. Жюри премии возглавляет пресс-секретарь Президента России, заместитель Руководителя Администрации Президента России Дмитрий Песков. Кроме того, в состав совета вошли руководители крупнейший деловых СМИ, например, публикации оценивала главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян. Также членами жюри были представители органов государственной власти и эксперты в области ТЭК. Дополнительно к оценке работ, поступивших от СМИ и региональных администраций, привлекаются руководители пресс-служб крупнейших федеральных компаний ТЭК.

Основная цель конкурса – стимулировать рост профессионализма энергетических компаний в области информационного освещения своей деятельности. Также организаторы выступают за доступность проектов развития ТЭК и их стимулирование, а, главное, популяризируют профессию топливно-энергетического комплекса и повышают значимость роли труда энергетиков, нефтяников и газовиков.