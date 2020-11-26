На Кубани поставлена последняя точка в деле об избиении несовершеннолетних арестантов Белореченской воспитательной колонии

Решение суда вступило в законную силу

В Краснодарском крае вступило в законную силу решение суда, которое удовлетворило иск

прокурора о взыскании компенсаций бывшими сотрудниками Белореченской воспитательной

колонии. Ранее, эти суммы были выплачены воспитанникам за причиненный вред здоровью.

«Комсомолка», писала, что 24 по 25 ноября 2015 года сотрудники колонии

совершили преступления в отношении пяти воспитанников. Они обвинялись в избиении несовершеннолетних арестантов. В итоге - от причиненных телесных повреждений один из них парней скончался, четверым причинен вред здоровью различной степени тяжести.

Сразу после резонансного ЧП в кубанской колонии в ноябре прошлого года – ее сотрудники зверски избили осужденных подростков, один от полученных травм скончался – спецучреждение вывернули буквально наизнанку всевозможными проверками. Год оперативники разбирались в произошедшем.

Ранее суд удовлетворил требования потерпевших о взыскании компенсации морального вреда после смерти близкого родственника и причинения вреда здоровью на общую сумму 4,5 млн рублей. Причиненный вред был компенсирован за счет государственной казны Федерации.

Но Белореченский межрайонный прокурор предъявил иск о взыскании выплаченных потерпевшим сумм. Суд принял решение взыскать деньги с бывших сотрудников колонии.

Но фигуранты не согласились с решением суда первой инстанции и обжаловали его.

- Апелляционная коллегия Краснодарского краевого суда оставила апелляционную жалобу ответчиков – без удовлетворения, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края. - Решение суда вступило в законную силу.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что на Кубани завершили расследование уголовного дела в отношении сотрудников Белореченской воспитательной колонии.