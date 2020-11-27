Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 27 ноября 2020: власти Кубани напомнили о важности соблюдения санитарных мер на предновогодних распродажах

Фото: admkrai.krasnodar.ru.

«Комсомольская правда» - Кубань» собрала последние новости о коронавирусной инфекции в регионе на 27 ноября 2020 года.

В Краснодарском крае продолжает расти число больных коронавирусом. Очередной сегодняшний антирекорд - 170 зараженных. Среди них 20 - это дети до 18 лет. Всего же с начала пандемии в регионе число случаев заболевания COVID-19 превысило 21 тысячу.

- Сейчас 40 пациентов находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ, трое - на ЭКМО, – отметили в минздраве региона. - Под наблюдением в поликлиниках находится 4957 жителей края.

Власти Кубани принимают различные меры, чтобы не допустить подъема заболеваемости. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев напомнил жителям края о важности соблюдения санитарных мер на декабрьских распродажах.

– Самый безопасный способ делать покупки в данной эпидситуации – онлайн-шопинг. Берегите себя и своих близких, – призвал глава региона.

Напомним, что губернатор поручал решить вопрос продления акции распродаж, это позволит избежать массового скопления покупателей в магазинах, а, соответственно, не будет создаваться риск распространения опасной инфекции. Торгово-развлекательные центры региона продлят проведение «черной пятницы» до трех дней без увеличения рабочего дня объектов – ночью магазины работать не будут.

Большинство торговых предприятий региона участвуют в акции также в формате онлайн. Здесь можно приобрести необходимые товары через интернет и воспользоваться доставкой.

Часть крупных ТРК и ТРЦ региона по рекомендации властей отказались от проведения предновогодней распродажи.

Напомним, что в Краснодарском крае не будет праздничных гуляний у Елки из-за COVID-19. Власти Кубани призвали не рисковать здоровьем своим и близких.

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