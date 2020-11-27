Катаракта не приговор

Фото: «Нью-Вижн».

Сахарный диабет становится одним из наиболее распространенных заболеваний человечества. При этом многие пациенты, впервые столкнувшись с этим диагнозом, уверены, что потеря зрения - неизбежна. Действительно, эта проблема существует, но противостоять ей можно. О том, как не упустить время и сохранить здоровье глаз, читателям «КП» рассказывает главный врач офтальмологической клиники «Нью-Вижн», кандидат медицинских наук, офтальмохирург Андрей Федотов.

Главный врач офтальмологической клиники «Нью-Вижн», кандидат медицинских наук, офтальмохирург Андрей Федотов. Фото: «Нью-Вижн».

- Больным сахарным диабетом приходится ежедневно бороться за свое здоровье. Очень важно знать, что поражение глаз, а с ним и слепота, подбираются постепенно, почти незаметно. На поздних стадиях заболевания лечение успеха не приносит. Поэтому раннее выявление глазной патологии - ключ к сохранению зрения. Пациентам необходимо регулярно посещать эндокринолога, постоянно контролировать уровень гликемии, холестерина в крови и артериальное давление. И не реже раза в год посещать офтальмолога, даже при отсутствии жалоб, - рассказывает доктор.

- Андрей Альбертович, какие именно участки глаза находят в зоне риска при этом диагнозе?

- Глазное яблоко представляет собой шар диаметром 22-24 мм в среднем, состоит из трех оболочек, хрусталика и стекловидного тела. Снаружи оно покрыто слизистой оболочкой - конъюнктивой.

Сразу следует отметить, что страдают в большей или меньшей степени все отделы глаза, но в первую очередь хрусталик и сетчатка. Хрусталик - это биологическая линза, которая фокусирует свет на сетчатке и отвечает за четкость изображения. Сетчатка - самая внутренняя оболочка, состоящая из нервных клеток, рецепторов и нейронов. От нее зрительная информация передается в головной мозг. Сетчатка отвечает за остроту зрения, выпадения участков в поле зрения.

Вернуть прозрачность хрусталику

- Получая диагноз «катаракта», многие пациенты уверены, что потеря зрения неизбежна. Так ли это?

- Из-за колебаний уровня глюкозы в крови, ацидоза, который развивается при высоких показателях гликированного гемоглобина, хрусталик мутнеет. Это заболевание называется «осложненная катаракта». Возникнуть она может в любом возрасте. Пациент ощущает «туман», трудности при работе с мелкими предметами, сложно подобрать очки для дали и близи. Помутнение хрусталика сопровождается повышением внутриглазного давления, может развиться вторичная глаукома. В условиях гипоксии разрастаются сосуды в передней камере на радужке и возникает вторичная неоваскулярная глаукома, которая очень тяжело поддается лечению. Поэтому необходимо уделить внимание профилактике заболевания и прежде всего контролировать колебания уровня глюкозы в крови и не допускать их резких скачков. Но если катаракта все-таки возникла, необходимо хирургическое лечение. Современные технологии успешно справляются с этой проблемой.

- Как проходит операция?

- Осложненную катаракту следует оперировать, когда острота зрения снизилась до 50%, то есть глаз, не имея грубой патологии на глазном дне, видит не более пяти строчек. Современные клиники предлагают пациентам наиболее безопасную процедуру факоэмульсификацию. Это вмешательство выполняется через мини-прокол в роговице, без разрезов и швов, искусственный хрусталик имплантируется внутрь глаза специальным инжектором. На современном швейцарском оборудовании, которым оснащена клиника «Нью-Вижн», операция занимает от 7 до 15 минут. В клинике «Нью-Вижн» хирургическое лечение проводят высококлассные хирурги, являющиеся экспертами в этом вопросе.

- А как пациенту не ошибиться в выборе хрусталика?

- Хирурги подскажут, какой хрусталик выбрать пациенту. Главное понимать, что не всегда самый дорогой хрусталик решает проблему. Выбирать нужно не по цене, а по целесообразности. Своевременное устранение мутного хрусталика позволяет лучше контролировать состояние глазного дна.

«Мушки» в глазах - тревожный симптом

- Вы говорили, от диабета могут пострадать все отделы глаза. Какие опасности подстерегают глазное дно и стекловидное тело глаза?

- Вспомним, что сахарный диабет - это поражение сосудов, прежде всего мелких. Повреждается внутренняя поверхность микрососудов, возникают тромбы, кровоизлияния, сетчатка не получает достаточного питания, и начинается тяжелый процесс - образование патологических сосудов. Новообразованные сосуды быстро деформируются, образуются аневризмы, сосудики разрываются, что приводит к повторяющимся кровоизлияниям в стекловидное тело (гемофтальм), сетчатку. Пациент видит плавающие «мушки» или «кляксы» перед глазами. А если кровоизлияние было обширным или произошло в оптической зоне сетчатки, зрение может резко снизиться. Это состояние называется «диабетическая ретинопатия». Заболевание имеет три стадии: непролиферативная, препролиферативная, пролиферативная (самая тяжелая, приводящая к необратимой слепоте). В начальной стадии заболевания пациент не ощущает никаких изменений. Поражение сетчатки может выявить только офтальмолог при осмотре глазного дна через расширенный зрачок специальными приборами. Больной сахарным диабетом должен приходить на осмотр к офтальмологу один раз в год (при отсутствии жалоб) и не реже трех раз в год (если появляются признаки ретинопатии). Полную картину состояния глазного дна может дать только витреоретинальный хирург после полноценного обследования с применением компьютерной оптической томографии.

- Для лечения сетчатки необходима операция или можно обойтись консервативными процедурами?

- Решение принимает врач. После тщательного обследования, включающего оценку внутриглазного давления, осмотр глазного дна на специальном приборе, а также ультразвуковое исследование глаза и обязательное обследование на оптическом когерентном томографе, врач делает вывод о характере и объеме поражения сетчатки. На основании всех данных он определяет прогноз и тактику ведения пациента - достаточно ли консервативного лечения или пора переходить к хирургическому этапу. В клинике «Нью-Вижн» лазеркоагуляцию сетчатки при препролиферативной стадии ретинопатии проводят на лазерах французской фирмы «Quantel Medical». Своевременная лазеркоагуляция сетчатки, тщательный контроль и курсы консервативного лечения позволяют сохранить зрение у 70% больных.

Высокие технологии возвращают зрение

- Какие еще заболевания глаза могут возникнуть у больных сахарным диабетом?Высокие технологии возвращают зрение

- Это серьезное заболевание, чреватое серьезными осложнениями. Гемофтальм, тракционная отслойка сетчатки - это тяжелые осложнения, которые лечатся только хирургическим способом. Для этого проводится витрэктомия, швартэктомия, чтобы убрать кровь и грубые рубцы из стекловидного тела. Такие операции относятся к методам высоких технологий и требуют огромного опыта и мастерства хирурга и, конечно, самой современной техники. Для пациентов клиники «Нью-Вижн» используется новейший микроскоп Proveo немецкой фирмы Leika и швейцарский хирургический прибор с комплектом эндолазеров «Oertly OS4».

Офтальмологическая клиника «Нью-Вижн»: Краснодар, улица Индустриальная 145;

тел.: 8(988)245-45-14; сайт newvision23.ru.

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