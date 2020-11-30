Гаджет для школы: как выбрать и сделать безопасным

Гаджеты школьникам пригодятся для школы и дома

В школах Краснодарского края то и дело заходят разговоры про удаленку. В родительских чатах между слов спрашивают, есть ли у ребенка компьютер, планшет, телефон. Но при этом педагоги уточняют – это, мол, опрос для понимания, готово ли учебное учреждение к дистанционному формату в техническом плане. Ведь всякое может быть, ситуация с распространением инфекции сейчас напряженная.

- По данным на конец ноября, на Кубани порядка трех тысяч школьников из 78 классов в 16 муниципалитетах переведены на домашнее обучение из-за COVID-19, - сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

От заражения новой инфекцией никто не застрахован. Поэтому многие родители находятся на низком старте в ожидании, что и их школу отправят на удаленку. Или продлят каникулы, как есть в практике у других регионов. При этом домашние задания никто не отменит, даже наоборот есть риск получить их больше, так сказать для усвояемости.

В связи с шаткой ситуацией по коронавирусу наряду с ростом числа сезонных заболеваний оснащать ребенка гаджетами приходится. Будь он в первом или девятом классе, не важно. Связь с учителем при необходимости нужно держать всегда. Но тут нередко встают вопросы: по каким параметрам выбрать телефон или планшет для удаленки и как отфильтровать посещение ребенком нежелательных сайтов. Рассказываем.

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Смартфон или планшет – какие модели лучше

Для онлайн образования можно выбрать качественный гаджет, при этом гнаться за модой совсем не стоит. Как минимум, это не ударит по кошельку. Техника должна быть с хорошим внутренним наполнение, крепким экраном и мощной батарейкой. Мы подобрали несколько моделей недорогих смартфонов и планшетов, которые вполне подойдут для удалённого обучения.

Nokia 1.3 1. Это бюджетный смартфон, но вполне подходящий для видеосвязи и обучения благодаря качественному дисплею - 5,71 дюйма. Аккумулятор мощностью 3000 mAh спокойно продержит устройство в рабочем состоянии, пока будут длиться уроки. Своя память, правда, в нем маленькая. Но ее можно увеличить с помощью microSD. В этом можно выгадать плюс – ребенок не будет устанавливать лишние приложения и отвлекаться, например, на игры.

Samsung A105 Galaxy A10.Надёжный и довольно мощный, как и все аппараты Samsung. И по цене приемлемый. Батарея в нем мощностью 3400 mAh, есть функция быстрой зарядки. 2 Гб оперативки и 32 Гб встроенной памяти достаточно для нормального быстродействия и загрузки учебного материала.

Xiaomi Redmi 9 4. Дисплей у этой модели побольше, чем у предыдущих – 6,53 дюйма. Мощность аккумулятора – 5020 mAh, также есть функция быстрой зарядки. Хороший процессор и 4Гб оперативной памяти — ребёнок без проблем сможет участвовать в видеоуроках и поддерживать связь с учителями.

Планшет Lenovo TB-X505X. Достаточно большой 10,1-дюймовый дисплей. Идеально подходит для чтения или рисования. Качественный звук и большая батарея на 4850 mAh. К этому устройству можно приобрести дополнительный пакет — Kid's Pack с контролем контента, чтобы получить возможность решать, какие сайты может посещать ребёнок.

Планшет Samsung Galaxy Tab A 8.0. Средний 8-дюймовый экран. Мощность батареи - 5100 mAh. Зарядки хватит и на уроки, и на домашнее задание. Техническая начинка у этого гаджета не самая современная, но для занятий онлайн её достаточно. Память расширяется с помощью microSD до 512 Гб. Есть встроенный режим Samsung Kids Home — для ребёнка можно создать отдельную зону с играми или обучающими приложениями, если планшетом пользуется вся семья.

КСТАТИ

Сейчас в МТС проводится акция. В магазинах оператора, в том числе и в интернете, гаджеты и аксессуары можно купить со скидкой до 50%.

Родителям важно, чтобы у ребенка был безопасный гаджет

СОВЕТЫ

Как защитить ребенка от негативной информации

Наблюдать, как коршун за добычей, чем занимается ребенок в телефоне, свернув голову и пристально уткнувшись в его экран – это значит потерять доверие. Быть уверенным родителем на расстоянии тоже можно. Так даже будет правильнее. Что нужно предпринять, чтобы оградить чадо от злоумышленников, от ненужного заказа в интернет-магазине или контента 18+:

Поговорите с ребёнком. Это первое, что стоит сделать. Расскажите школьнику, что есть вещи и явления, которых вы опасаетесь. Например, объясните, что отвечать, если пишет незнакомец.

Поиск без шокирующего и секс-контента. Любой современный гаджет поддерживает многопользовательский режим, который поможет оградить ребенка от ненужной информации. Выберите в настройках вкладку «Пользователь», добавьте сына или дочку и установите на него ограниченный профиль. Передавая ребёнку телефон, не забывайте переключать его на нужного пользователя.

Цензура YouTube. Чтобы блокировать непристойные материалы на канале, нужно зарегистрироваться на видеохостинге. Далее в управлении аккаунтом в общих настройках нажать галочку «безопасный режим». Все – ваше чадо не увидит ничего лишнего.

Безопасный браузер. В большинстве браузеров есть функция, которая защитит ребёнка от опасного контента. Через аккаунт нужно перейдите во вкладку «Конфиденциальность». Затем нажать «Поиск», а следом «Личные данные» и включить кнопку «Безопасный поиск». Если на вашем браузере нет таких функций попробуйте обновить его или установить другой.

Игры по возрасту. В основном все приложения и игры скачиваются в гаджеты через Google Play. В нем есть функция родительского контроля. В настройках нужно установить ПИН-код, без которого отключить её нельзя. После активации вашему ребёнку будут доступны только подходящие ему приложения.

Ограничение времени. Оттащить детей уговорами от компьютера или смартфона практически невозможно. Но есть приложения, которые помогают родителям ограничить время игр. Например, Google Family Link и Kidix. Эти сервисы также будут блокировать запрещенные сайты и помогут настроить список разрешенных номеров для звонков.

Но тут стоит отметить, что приложения не защищают смартфон от вирусов. В дополнение к программам контроля рекомендуется установливать хотя бы бесплатное антивирусное приложение, например Kaspersky Lab от МТС.

Защита от оператора. Ограничить ребёнка от негативной информации также помогут специальные сервисы, которые предлагают операторы связи. Например, в МТС такая услуга называется «Контроль интернета». Функция закрывает для просмотра определённые группы сайтов, их можно выбрать как вручную, так сделать автоматическую фильтрацию. Самое удобное в услуге – детализация, родители могут смотреть, сколько времени проводит в интернете ребёнок, что он там ищет и смотрит.

ВАЖНО

Бесплатная всероссийская служба телефонного и онлайн-консультирования для детей и взрослых по проблемам безопасного использования интернета и мобильной связи: 8-800-25-000-15.