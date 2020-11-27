Туман погрузил города Кубани во мглу

Кубань накрыла мгла. Плотный пар опустился на регион из-за резкой перемены температур. К утру во всех сводках появились последствия тумана в Краснодарском крае 27 ноября 2020.

Авария с шестью погибшими могла произойти из-за тумана

Так, в краснодарском международном аэропорту не смог приземлиться самолет из Нижнекамска.

- Это рейс А4 328. Он был отправлен на запасной аэродром в Ростов-на-Дону (Платов), пояснили «КП» - Кубань» в пресс-службе воздушной гавани.

По данным специалистов, должного прогноза по поводу тумана экипаж не получил во время полета.

Многие находят в явлении что-то таинственное и завораживающее

Прямо сейчас на трассе в Выселковском районе работают медики-реаниматологи, полицейские и спасатели. Здесь произошла страшная авария, в которой погибли шесть человек.

Стал ли туман причиной плохой видимости во время движения КамАЗа и микроавтобуса, еще предстоит выяснить. Пока известно, что грузовик не пропустил пассажирский транспорт на развороте.

Краснодарцы делятся фотографиями

Между тем, жители края находят в погодном явлении и много романтичного и таинственного, не переставая делиться своими фотографиями в соцсетях.