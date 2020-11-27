Туман погрузил города Кубани во мглу
Кубань накрыла мгла. Плотный пар опустился на регион из-за резкой перемены температур. К утру во всех сводках появились последствия тумана в Краснодарском крае 27 ноября 2020.
Авария с шестью погибшими могла произойти из-за тумана
Так, в краснодарском международном аэропорту не смог приземлиться самолет из Нижнекамска.
- Это рейс А4 328. Он был отправлен на запасной аэродром в Ростов-на-Дону (Платов), пояснили «КП» - Кубань» в пресс-службе воздушной гавани.
По данным специалистов, должного прогноза по поводу тумана экипаж не получил во время полета.
Многие находят в явлении что-то таинственное и завораживающее
Прямо сейчас на трассе в Выселковском районе работают медики-реаниматологи, полицейские и спасатели. Здесь произошла страшная авария, в которой погибли шесть человек.
Стал ли туман причиной плохой видимости во время движения КамАЗа и микроавтобуса, еще предстоит выяснить. Пока известно, что грузовик не пропустил пассажирский транспорт на развороте.
Краснодарцы делятся фотографиями
Между тем, жители края находят в погодном явлении и много романтичного и таинственного, не переставая делиться своими фотографиями в соцсетях.