Подробности ДТП с шестью погибшими на Кубани 27 ноября 2020: «Газель» с рабочими была грузовой

Газель была не оборудована для перевозки пассажиров

Прокуратура Краснодарского края начала проверку после ДТП с шестью погибшими на Кубани 27 ноября 2020. Авария произошла около 8:25 недалеко от станицы Выселки – КамАЗ столкнулся с «Газелью», в которой ехали рабочие.

Выяснилось, что «Газель» не была пассажирской, в ней ехали 15 рабочих, шесть из которых погибли.

- Предварительно установлено, что автомобиль марки «Газель», перевозивший 15 работников, не предназначенный для пассажироперевозок, при осуществлении маневра на трассе «Выселки-Кирпильская» допустил касательное столкновение с груженым «Камазом», двигавшемся в попутном направлении. В результате ДТП в настоящий момент погибло 6 человек, - сообщили «КП-Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Вероятно, по итогам проверки будет возбуждено уголовное дело, проводится доследственная проверка.

- В ходе проверки будет дана оценка исполнению требований законодательства о безопасности дорожного движения, перевозок пассажиров автомобильным транспортом, - добавили в ведомстве.