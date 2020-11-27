Версии ДТП с шестью погибшими В Краснодарском крае 27 ноября 2020: на месте трагедии работают следователи

Фото: ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

В страшной аварии грузовика с "Газелью" на дороге в Выселковском районе Краснодарского края погибли шесть человек. Люди, 15 человек, ехали на работу, когда на полной скорости в них въехал КамАЗ. Озвучиваются две версии ДТП с шестью погибшими в Краснодарском крае.

- Все произошло около 9 часов утра. На дороге был сильный туман. - рассказывают "КП" - Кубань" очевидцы трагедии. - От удара тела несчастных людей просто разметало по дороге.

Правоохранители, прибывшие на место ДТП, установили, что КамАЗ и "Газель" ехали в попутном направлении. К слову, последняя не была предназначена для перевозки людей, никто в "Газели", конечно же, не был пристегнут ремнями безопасности, потому что там их попросту не было.

Тела погибших разбросало по дороге

- Автомобиль допустил касательное столкновение с груженым «Камазом», - пояснили "КП" - Кубань" в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю. - Возможно, из-за плотного тумана водитель недооценил своих габаритов.

Между тем, свою проверку причин смертельной аварии начали и в прокуратуре Краснодарского края.

- Возбуждено уголовное дело в связи с тем, что люди находились в "Газели" с явными нарушениями всех правил, - сообщили "КП" - Кубань" в ведомстве.

Очевидцы прислали фотографии смертельного ДТП

По версии прокуратуры, ДТП могло произойти по целому ряду причин, включая и погодные условия.