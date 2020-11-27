В Адыгее полицейский тяжело ранил 14-летнюю девушку

Следователи проводят проверку по факту случившегося

Несчастный случай произошел 25 ноября в районе Пролетарской улицы в хуторе Новочепший. Сотрудники ДТП устроили погоню со стрельбой за водителем, который не остановился по их просьбе. Но преследование закончилось кровопролитием.

- Водитель ВАЗ-2107 проигнорировал требований сотрудников полиции, тогда они начали преследовать автомобиль. Погоня продолжалась долго, после чего полицейские приняли решение стрелять. Сначала было сделано несколько предупредительных выстрел в воздух, но это не остановило гонщика. Сотрудник ДПС несколько раз выстрелил на поражение. Одна из пуль прошла сквозь стекло и попала в спину 14-летней пассажирке, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» источник в правоохранительных органах Адыгеи.

Раненая девушка начала истекать кровью. Только после того, как школьница скрючилась от боли и начала терять сознание, водитель остановился.

- Личность водителя установлена. Им оказался 20-летний местный житель. Водительские права он не получал, - добавил источник.

14-летняя девушка получила тяжелое ранение. Ее срочно повезли в больницу. Сейчас врачи борются за ее жизнь. Водителя за нарушение закрыли на несколько суток. А полицейского проверяют следователи.

- В настоящее время проводится проверка, выясняются все обстоятельства случившегося, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.

Начальство офицера и следователи выяснят, насколько обоснованно сотрудник ДПС использовал оружие.