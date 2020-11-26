Власти Сочи призвали туристов строго соблюдать требования режима повышенной готовности

Фото: sochi.ru.

Глава города Сочи Алексей Копайгородский призвал туристов строго соблюдать требования режима повышенной готовности. Свое обращение он сделал на пороге зимнего сезона. Мэр обратил внимание, что на отдых в Сочи повышенный спрос. Туристы едут на курорт из разных регионов России.

- Всем, кто уже находится в городе, и кто только планирует приехать, напоминаем - сочинское гостеприимство сегодня возможно только потому, что нам пока удаётся сдерживать распространение коронавирусной инфекции и не допускать ее очагов, - отметил Алексей Копайгородский.

На горных курортах вводятся допмеры санбезопасности

В Сочи в зимний сезон на горных курортах Красной Поляны будут введены дополнительные меры санитарной безопасности.

Так, на регулярной основе, без остановки работы, будет проводиться санитарная обработка кабинок канатных дорог. Также предусмотрена бесконтактная продажа электронных ски-пассов.

По словам главы Сочи Алексея Копайгородского, основная цель предложенных дополнительных мер – не допустить появления очагов распространения коронавирусной инфекции.

– Будут установлены ограничительные барьеры для формирования очереди на канатную дорогу с учетом социальной дистанции, а также привлечены волонтеры для разграничения потоков туристов, ограничено действие и продажа прогулочных ски-пассов в утренние и вечерние часы во время массового катания лыжников, - сообщил Алексей Копайгородский.

Он обратил внимание, что горным комплексам рекомендовано постоянно информировать гостей и жителей города о действующих ограничениях, возможности приобретения средств индивидуальной защиты, оплаты услуг через электронные бесконтактные терминалы, возможности пройти тестирование на COVID-19 на территории горного кластера.

В пунктах проката усилят обработку прокатного инвентаря. Все развлекательные мероприятия в горах будут проходить только на открытом воздухе. Кафе и рестораны должны работать только до полуночи, посетители - соблюдать масочный режим и социальную дистанцию.

А если зимой произойдет ЧС?

В мэрии Сочи обсудили меры реагирования на возможное возникновение ЧС в зимний период.

Фото: sochi.ru.

Об этом шла речь на заседании городской комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

По данным краевого центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в зимнем периоде 2020-2021 годов на территории региона прогнозируется возможность возникновения неблагоприятных гидрометеорологических явлений, связанных с низкими температурами и осадками. На побережье будет отмечаться активизация южных циклонов, что приведет к выпадению сильных продолжительных осадков в виде дождя и мокрого снега в сочетании с сильными ветрами.

Для пресечения рисков возникновения чрезвычайных ситуаций вице-мэром Денисом Юрковским было дано поручение экстренным службам и коммунальным предприятиям города сосредоточить внимание на поддержании в постоянной готовности и исправности систем экстренного оповещения, организации наблюдения за состоянием сетей ливневой канализации и уровня воды в реках.

– Во избежание возникновения заторов и наносов на реках следует провести максимальную очистку русел от поваленных стволов деревьев и накопившегося мусора. Также необходимо заблаговременно обеспечить готовность для быстрого ремонта и очистки дорог общего пользования в случае обильных снегопадов, – подчеркнул заместитель главы города Сочи Денис Юрковский.

За безопасностью жителей и гостей курорта на горнолыжных трассах Красной Поляны по-прежнему будут следить поисково-спасательные отряды МЧС. До начала зимнего сезона они проведут тактико-специальные учения в горном кластере.