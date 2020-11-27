Люди или дрова: почему в грузовой ГАЗели перевозили работников?

Пресс-служба МЧС РФ/ТАСС

Прокуратура Краснодарского края начала проверку по факту ДТП с шестью погибшими, которое произошло сегодня утром на трассе «Выселки-Кирпильская». Как сообщает пресс-служба ведомства, 15 работников ехали в грузовой «Газели», то есть в машине, не предназначенной для перевозки пассажиров. Совершая маневр на трассе «Выселки-Кирпильская», автомобиль допустил касательное столкновение с попутным груженым КАМАЗом.

В результате ДТП погибли шесть человек и пострадали еще восемь: состояние пятерых оценивается как среднее, еще трое находятся в тяжелом состоянии. В ходе проверки органы прокуратуры дадут оценку исполнению требований о безопасности дорожного движения, перевозок пассажиров.

Но ключевые вещи уже понятны. Наивный вопрос: в грузовом транспорте нельзя возить людей? «Нет, не слышали», - наверное, так ответит прокуратуре владелец развалюхи, не поделившей дорогу с КАМАЗом. Хотя, в результате такой логики на Кубани в, казалось бы, рядовом ДТП погибло шесть из 15 пассажиров!

Почему так произошло? Посмотрите внимательно на фото: это ГРУЗОВАЯ машина, в ней не должно быть пассажиров. Современные автобусы и пассажирские ГАЗели все больше напоминают космические корабли с искусственным интеллектом и многоуровневыми системами пассивной и активной безопасности: современные системы торможения, системы ABS, противоопрокидывания, высокоинформативный рулевой механизм, 3-х и даже 4-х точечные ремни безопасности, отдельно сертифицируемые сиденья. Но все это летит к чертям перед желанием автовладельцев сэкономить. Зачем тратиться на новую машину, когда можно взять прогнивший насквозь кузов? При таком износе и иномарки отдают по 30 копеек, лишь бы самому не везти в утиль. Ведь машина же ещё заводится… Иногда даже с первого раза... Поэтому «шли бы они лесом со своими нормами и ГОСТами». Ставим в кузов лавки и, - вуаля! - грузовой фургон превращается в пассажирский. Кто там знает, что у меня в кузове, пусть думают, что дрова везу.

И будь это хоть ГАЗель, хоть Мерседес, автомобиль любой марки: если в грузовом автомобиле везут людей, то это однозначно угроза жизни людей. Потому что он для этого просто не предназначен.

Есть ли нормы в законодательстве, запрещающие перевозить людей в грузовом транспорте? Конечно. Есть регламент таможенного союза « О колесной безопасности транспортных средств», в котором прописаны требования, предъявляемые к безопасности пассажирского транспорта. А все производители, которые выпускают в России технику, обязаны получить ОТТС (одобрение типа транспортного средства), в котором прописывается назначение автомобиля. И ОТТС на автомобиль для пассажирских перевозок как раз подтверждает, что транспортное средство соответствует всем нормам безопасности именно для того, чтобы возить людей.

Отлично. А кто-то собирается отслеживать выполнение этого регламента? Это же явно не первый случай. Или подождем, когда ещё кто-то умрёт? И, возможно, сейчас бы все были живы, если бы у нас компетентные органы следили, чтобы в грузовиках не возили людей как дрова. Может быть, стоит усилить контроль и наказание за этим? Наверняка после введения серьезных наказаний и штрафов у жадного владельца поселились бы правильные мысли в голове. И он не посадил бы в грузовой автомобиль людей. Но это уже другая история. История о том, как контроль и штрафы могут спасти несколько жизней. В этом конкретном случае - шесть.