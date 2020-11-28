Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 28 ноября 2020: люди стали чаще заражаться COVID-19 дома

Каждый второй заболевший в Краснодарском крае заразился на транспорте, в магазине, аптеке, очереди Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Эпидемиологическая ситуация продолжает оставаться напряженной. «КП» рассказывает последние новости о коронавирусе в Краснодаре и Краснодарском крае на 28 ноября 2020.

За минувшие сутки коронавирусная инфекция подтвердилась у 174 жителей региона, среди них 11-месячный малыш, а самому старшему – 88 лет. По последним данным, лечение от COVID-19 получают 6393 пациента, далеко не всем требуется нахождение в стационаре. Под наблюдением врачей находятся еще 7046 человек.

- Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения равен 380,1. За все время подтверждено 21573 случая коронавируса, - рассказали в краевом оперативном штабе, уточнив, что выписаны с выздоровлением 14601 человек.

Жертвами пандемии за минувшие сутки на Кубани стали шесть человек, всего же количество умерших с COVID-19 в регионе достигло 579.

- 53 человека находятся в тяжелом состоянии, из них 49 – на аппаратах искусственной вентиляции легких, 4 – на экстракорпоральной мембранной оксигенации, – уточнили в минздраве Краснодарского края.

В Краснодаре открыли на базе поликлиник 7, 15 и 25 три круглосуточных амбулаторных центра, где есть все средства диагностики, включая КТ. Специалисты на месте принимают решение о назначении амбулаторного или стационарного лечения.

Однако в минздраве призывают при повышении температуры и других симптомах, оставаться дома и вызвать врача на дом.

В региональном управлении Роспотребнадзора рассказали, что 18% жителей инфицируются в домашних очагах. Порядка 50% людей инфицируются в прочих местах – это транспорт, магазины, остановки, аптеки, очереди.

- Пожалуйста, если заболели – не идите в поликлинику, дождитесь врача. Если врач поставил вам диагноз и оставил лечиться дома, ваш режим должен быть организован с учетом текущей дезинфекции, вы должны быть изолированы от домашних, чтобы потом они не несли инфекцию в коллективы, - отметила замруководителя управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю Татьяна Гречаная.

Специалисты призывают соблюдать масочный режим, регулярно мыть и обрабатывать руки, как можно реже бывать в местах скопления людей.

- На сегодня есть научно подтвержденные данные о периоде заразительности больного коронавирусной инфекцией. Мы знаем, что человек становится заразным как минимум за 2 дня до каких-либо клинических проявлений. Поэтому еще раз вернусь к необходимости ношения масок и перчаток, протирания рук, очков, телефонов и других гаджетов, - добавила Гречаная.

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