Лайфхак от студента

Фото: Ростелеком.

Приближается горячая пора покупки новогодних подарков. И в этот раз я точно знаю, что подарю семье моей подруги. Да-да, это будет единственный подарок, но он наверняка им понравится. А идею нам подал молодой родственник, помешанный на новых технологиях.

Тройной праздник

Так совпало, что у всех в нашей семье – у меня, дочки и мужа – дни рождения в ноябре. Друзья и родные этим фактом не очень довольны, ведь приходится покупать сразу три подарка, а значит, и денег тратить втрое больше. И в этот раз нас очень удивил брат мужа. Егор учится на последнем курсе в университете, вопрос экономии для него очень актуален. Он поставил перед нами коробку, перевязанную ленточкой и заявил:

- Вот вам три в одном – это подарок для всех на дни рождения!

- И для меня тоже? – засомневалась четырехлетняя Дарина.

Егор подтвердил – да, этот подарок точно пригодится всем. Мы изобразили радость, чтоб не обижать молодого родственника и решили, что нашу квартиру пополнила очередная бесполезная вещь, которую со временем мы кому-нибудь передарим. Но мы сильно ошибались.

«Маруся» - мечта меломана

В яркой коробке оказалась умная колонка с голосовым помощником «Маруся». Как объяснил наш прогрессивный студент, ее создали лучшие калифорнийские ученые и профессиональные звукорежиссеры. По качеству звучания и набору полезных и приятных функций она находится на втором месте в мире, уступая лишь Google Home Max.

Лично для меня, как и для дочки, эти характеристики ровно ничего не значили. Нам было интересно, как ее можно использовать всем нам. Конечно, мы включили музыку (по традиции, тройной день рождения мы отмечали в выходной). Да звучание отличное, правда, пришлось сделать тише – живем-то мы в панельном доме с соседями за стеной. Но вот на даче или на многолюдном мероприятии (ведь когда-нибудь закончится эта пандемия!) колонка сможет развернуться в полную силу. Понравилось, что не пришлось использовать свой плей-лист из смартфона: «Маруся» отыскивала для нас треки по записи, исполнителю или жанру. В ее распоряжении вся библиотека музыки из социальной сети ВКонтакте.

Путешествие в сказку

Фото: Ростелеком.

Наша Дарина заговорила довольно рано и теперь молчит только когда засыпает. Оказалось, что «Маруся» знает, как найти общий язык с малышами. Болтая с ней, самые маленькие быстрее научатся правильно выговаривать слова и буквы. Умная помощница знает множество развивающих игр, с которыми ребенку будет проще познавать окружающий мир, рассказывает волшебные сказки и ставит ребятам веселые детские песни. Последний пункт Дарина очень оценила. Вечером, укладывая ее спать, я всегда читаю ей сказки. Это семейная традиция, и я не собираюсь уступать это право искусственному интеллекту. Но Егор уговорил испытать «Марусю» и взять ее в помощницы. И она смогла нас удивить! Благодаря дополненной звуковой реальности мы с дочкой как в сказке оказались. Я читала книгу, а умная капсула выдавала соответствующие сюжету звуки. У нас в спальне шелестела трава, завывал ветер и даже дракон рычал! У колонки есть функция распознавания речи, и она ни разу не ошиблась со звуком – все было к месту. Дочка долго не хотела засыпать, требуя продолжения! Еле уговорила, пообещав, что теперь в страну сказок мы обязательно будем брать с собой «Марусю».

Личный секретарь и собеседник

Фото: Ростелеком.

Потом к испытаниям капсулы приступил муж. Он «мучил» ее вопросами на разные темы, а всезнающая «Маруся» отвечала без устали. Она даже готова заменить домашнего питомца: если погладить колонку сверху, она замурлычет, как настоящая кошка. Муж установил напоминания, будильник и даже прослушал последние новости и прогноз погоды. Довольный, он заявил, что теперь у него есть личный секретарь. Так что, если мы вдруг поссоримся и перестанем разговаривать, ему будет с кем поговорить или поиграть в игры. И даже связаться с другом – умная капсула может сама звонки совершать. Голосовая помощница умеет находить нужный фильм или сериал на платформе интерактивного телевидения Wink и сама переключает каналы. Идеальный компаньон, да и только! Ну а когда помощь «Маруси» не требуется, можно просто отключить микрофон. Для этого есть кнопка на задней панели колонки.

Дом в надежных руках

Фото: Ростелеком.

Егор объяснил, что «Маруся» отлично управляется с бытовой техникой, включает или выключает освещение, обесточивает умные розетки. Мы установили такие, когда Дарина научилась ползать по всему дому. С Марусей больше не придется волноваться, вспоминая, все ли приборы мы выключили перед выходом из дома или переживать, чтобы дочка не спалила квартиру.

А самое приятное, что при всех этих «наворотах» умную капсулу довольно просто активировать. Подключение совсем несложное, и помощь специалиста вам не потребуется – достаточно следовать несложным подсказкам меню.

Словом, наш студент сумел приятно удивить и порадовать всю семью. И самое главное – теперь я точно знаю, что дарить на Новый год. Ведь совсем необязательно тратить кучу денег на бесполезные сувениры для каждого члена семьи. Гораздо практичнее приобрести хорошую и полезную вещь, которая точно придется по душе всем!