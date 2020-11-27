На Кубани спасатели вытащили из колодца упавшего туда щенка немецкой овчарки

Фото Кубань-СПАС

В Тимашевске в спасательный отряд позвонила взволнованная женщина. Она рассказала, что гуляла со своим питомцем-полугодовалым щенком немецкой овчарки, когда вдруг собака неожиданно отбежала в сторону.

Щенка что-то привлекло у колодца на улице, он быстро запрыгнул на край, его лапы заскользили и собака упала вниз. Женщина услышала всплеск воды и жалобный визг, доносившийся из колодца.

Фото Кубань-СПАС

Колодец оказался очень глубоким, и самостоятельно вызволить щенка у хозяйки не было никакой надежды.

Специалисты Тимашевского отряда «Кубань-СПАС» быстро собрались и прибыли на место вызова.

Фото Кубань-СПАС

- При помощи альпинистского снаряжения сотрудники отряда спустились вниз, подняли собаку на поверхность и передали хозяевам. Животное во время спасательной операции не пострадало,- рассказали в отряде.