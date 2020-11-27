Против участников ДТП, унесшего жизни шести человек на Кубани, возбуждены уголовные дела

Фото ГУ МЧС по краю

Следственным отделом по Выселковскому району СКР по краю возбуждено уголовное дело в отношении 45-летней жительницы региона по факту оказания услуги ненадлежащего качества, повлекшей гибель шести человек утром 27 ноября на автодороге «Выселки-Бейсужёк 2/й».

Как ранее сообщалось, рано утром 27 ноября 2020 года на автодороге, в районе хутора Бейсужёк 2/й, водитель "Газели" при развороте не предоставил преимущество в движении грузовому автомобилю "КамАЗ".

Фото очевидца

Удар был страшной силы. Людей ,находившихся в кузове грузовой "Газели" выбросило на дорогу. В результате катастрофы погибли шестеро жителей края в возрасте от 29 до 60 лет.

Как установили следователи СК, за рулем "Газели" в момент столкновения был 19-летний парень, которого хозяйка машины наняла для перевозок людей. Следователи выяснили ,что женщине было отлично известно, что ее транспорт не предназначен для перевозки пассажиров, и тем не менее проигнорировала это.

-В отношении хозяйки автомобиля возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ (Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности),- сообщает СУ СК по краю.

Фото очевидца

Кроме того, следственным отделом ОМВД России по Выселковскому району в отношении 19-летнего водителя автомобиля Газель, участника ДТП, в котором погибли шесть человек, а также восемь пострадали, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 5 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».

- Санкции данной статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет,- сообщает ГУ МВД по краю.