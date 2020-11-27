На Кубани усилят меры санбезопасности при проведении рождественских богослужений

Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

В Краснодарском крае при проведении рождественских богослужений меры санитарной безопасности будут усилены. Об этом стало известно на встрече вице-губернатора Кубани Игоря Чагаева с представителями Екатеринодарской и Кубанской епархии. Как было отмечено, ситуация с распространением коронавируса в регионе остается напряженной.

В течение первой недели декабря будут разработаны правила проведения церковных служб с учетом всех санитарных требований.

– Если возникнет необходимость проводить службы без доступа прихожан в храм, мы, по возможности, предусмотрим палатки с обогревом на придворовых территориях, - сообщил Игорь Чагаев.

По его словам, число палаток будет рассчитываться с учетом числа верующих каждого храма. Не исключено, что при ухудшении эпидситуации церковные службы будут транслироваться и в онлайн–режиме.

Напомним, что с 28 ноября у православных начинается Рождественский пост, который продлиться до праздника Рождества Христова – 7 января.

Ранее «Комсомольской правде» - Кубань» писала, что в Краснодарском крае не будет праздничных гуляний у Елки из-за COVID-19. На ноябрьском заседании оперативного штаба жителей края призвали не рисковать здоровьем своим и близких.

Было решено официально продлить запреты на корпоративы, детские утренники, работу кафе, баров и ресторанов после полуночи. Более того, традиционных мероприятий с 25 декабря по 13 января тоже не будет.

- Не будет корпоративов, праздничных гуляний у Елок в ночь на 1 января, детских утренников, - постановили участники оперштаба.

«Комсомолка» писала, что Кондратьев напомнил о важности соблюдения санитарных мер на предновогодних распродажах. Глава региона обратился к кубанцам в преддверии старта «черных пятниц».