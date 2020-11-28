В Краснодаре задержали мужчину, который после драки угнал машину, съездил в скорую и попал в ДТП

Фото: кадр из видео.

Не всегда помощь человеку доводит до добра. В этом убедился краснодарец, который остановился на дороге на улице Бабушкина по просьбе женщины. Они стояла на проезжей части и махала руками, когда мужчина ехал за рулем Kia Rio. Затормозив, водитель вышел из машины и поспешил узнать, что случилось.

- Помогите, моего мужа избивают! - молила женщина.

Сердобольный владелец Kia не успел дослушать, как вдруг услышал звук захлопывающейся двери. Обернувшись, он увидел, как пострадавший, которому требовалась помощь, уселся за руль его машины. Через секунду - дал по газам.

Краснодарец поспешил в отдел полиции, чтобы заявить об угоне. Буквально через час правоохранителям поступила информация - авто найдено. Правда, о целости и сохранности речи идти не может.

Как выяснилось, после угона мужчина поехал в городскую больницу. Там ему оказали медицинскую помощь. После этого он снова сел за руль угнанной машины и продолжил кататься по городу, правда, недолго. На Главной городской площади, злоумышленник пытался скрыться от правоохранителей: выехал на встречку, а затем сбил металлические ограничители.

- После задержания у правонарушителя имелись внешние признаки опьянения, - говорят в УМВД по Краснодару. - Однако он отказался от прохождения медосвидетельствования.

Полицейские пробили мужчину по базе. Оказалось, что задержанный - 25-летний уроженец Славянска-на-Кубани, который проживает в Краснодаре.

На правонарушителя, который воспользовался чужой сердобольностью, составили три административных протокола. Ему выписали документы за неповиновение распоряжению полицейского, за выезд на полосу встречного движения, а также за не прохождение медицинского освидетельствования.

В общей сложности ему грозит штраф более 35 тысяч рублей и лишение прав на срок более 2,5 лет. Но на этом еще не все. За угон машины его тоже могут привлечь. Сейчас рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела. Если обвинение парню все-таки предъявят, то ему грозит до пяти лет тюрьмы.

Кроме того, задержанному придется возместить ущерб после неудачной поездки владельцу Kia Rio - машина на ходу, но требует дорогостоящего ремонта.