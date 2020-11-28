Суд оставил под домашним арестом экс-жену члена банды «цапков» Стришнюю еще на два месяца

Наталья Стришняя

Ростовский областной суд рассмотрел ходатайство следователя о продлении срока домашнего ареста бывшей жены члена кущевской банды «цапков» Вячеслава Цеповяза — Натальи Стришней и ее брата Ивана Стришнего.

Напомним, их задержали в конце июня 2019-го. По версии следствия, они вымогали еще в 2010 году около 70 млн рублей у бизнесмена из Кущевской. Сам предприниматель написал заявление на них только в 2019 году, до этого он боялся рассказывать о произошедшем.

Адвокаты Стришней уверены, что таким образом ей мстит ее бывший муж, который сейчас находится в колонии строго режима за преступления в Кущевской, которые он совершал в составе банды Сергея Цапка. Все активы предприятия «Слава Кубани» перешли к его бывшей жене Наталье Стришней, и он сейчас через суд пытается вернуть себе половину.

Тем не менее в этом деле тщательно разбираются следователи.

- 23 октября Наталье Стришней и ее брату Ивану Стришнему были предъявлены обвинения по ч.3 ст.163 УК РФ "Вымогательство". Срок предварительного следствия продлен до 6 февраля 2021 года, - сообщается в постановлении, которое имеется в распоряжении «Комсомольской правды» - Кубань». - Срок домашнего ареста для них продлен на 2 месяца 11 суток, а всего - до 17 месяцев 22 суток.

В настоящее время следователи планируют предъявить обвинения другим фигурантам дела. Стоит сказать, что по делу проходят еще двое. Это Вячеслав Цеповяза и еще один кущевский отморозок, который коротает пожизненный срок в колонии, – Владимир Алексеев.

Напомним, в июле 2020 года Наталья и Иван Стришние обратились в суд с ходатайством выпустить их под залог или применить к ним другую ограничительную меру. Однако суд указал на то, что они обвиняются в совершении особо тяжкого преступления. За него предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет. Потому все фигуранты дела оставлены были под домашним арестом.

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