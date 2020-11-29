Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 29 ноября 2020: названы самые зараженные коронавирусом районы Кубани

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

За минувшие сутки опасный вирус снова поставил рекорд на Кубани - инфекцию выявили у 178 человек. Общее число заболевших по состоянию на утро 29 ноября составляет 21751 человек. По данным минздрава края, лечение на дому прямо сейчас получают 7163 человек – у них болезнь проходит в легкой форме. Еще 47 пациентов находятся с COVID-19 под ИВЛ.

С начала пандемии санитарные врачи изучают всех, кто подцепил коварную инфекцию. На основе многомесячного опыта и последним данным стали известны самые опасные места, где люди заболевают чаще всего.

Региональный оперштаб назвал районы, которые вошли в топ с самым большим количеством зараженных.

К слову, многие жители Кубани считают, что если человек выглядит здоровым, то опасности он не представляет. На самом деле это большое заблуждение. Замглавы Роспотребнадзора Кубани Татьяна Гречаная рассказала, когда заболевший COVID-19 наиболее заразен.

- Мы знаем, что человек становится заразным как минимум за 2 дня до каких-либо клинических проявлений, - говорит эпидемиолог.

А это значит, что защищать себя нужно везде и всегда. Даже, если вам кажется, что внешне человек здоров.

- Поэтому еще раз вернусь к необходимости ношения масок и перчаток, протирания рук, очков, телефонов и других гаджетов, - напоминает Татьяна Гречаная.

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