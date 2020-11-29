Наталья Килячихина из Краснодара победила на мировом чемпионате про брейк-дансу

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В числе жителей Краснодара, которыми может гордиться город, прибавление. 22-летняя Наталья Килячихина победила в мировом чемпионате по брейк-дансу Red Bull BC One.

Соревнования проходили в австрийском городе Зальцбург.

В финале она обошла танцовщицу из Бельгии. Эта победа стала для Натальи второй подряд. Такого ни одна девушка в мире еще не добивалась. Еще один факт: на прошлом чемпионате в 2019 году Килячихина, которая выступает под псевдонимом (b-girl Кастет), стала первой за 16 лет россиянкой, которая смогла забрать первый приз.

Ведущий чемпионата по брейк-дансу поинтересовался у Натальи, как во время напряженных выступлений «один на один» ей удается все время улыбаться и быть такой расслабленной.

- Секрет в том, чтобы не бояться проиграть. Во время танца я не думаю о проигрыше, а нахожусь в моменте. Я просто хочу показать себя наилучшим образом. В этом и есть мой секрет, – ответила Наталья Килячихина.

Зрители отметили, что россиянка была самой артистичной, лучше всего чувствовала музыку и показала отличную технику.

22-летняя краснодарка занимается брейк-дансом более 10 лет. Сейчас она является членом команды 3:16 Crew. Танцевать брейк-данс ее учили друг b-boy Marvel и ее супруг b-boy Jerry Metal. Они также состоят в команде 3:16 Crew.

КОНКРЕТНО

Red Bull BC One — это международный чемпионат, на котором собираются 16 лучших танцоров мира в стиле брейк-данс. Участники выступают «один на один», а лучшего определяют пять судей.

Эти соревнования проводятся с 2004 года. Сперва там выступали только парни, но с 2018 года на сцену пригласили и девушек. Кстати, Килячихина была в числе тех, кто пытался стать лучшей в 2018-м, однако уступила японке в первом же раунде.

Международный турнир по брейк-дансу Redbull BC One проводится с 2004 года. Изначально это было соревнование среди лучших танцоров-юношей. Только в 2018 году турнир стал доступен и для девушек.