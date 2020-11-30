Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 30 ноября 2020: чаще всего вирусом заражаются дома

Фото: администрация Краснодарского края

За минувшие сутки опасный вирус снова поставил рекорд на Кубани - инфекцию выявили у 172 человек. Общее число заболевших по состоянию на утро 30 ноября составляет 21923 человека. По данным минздрава края, амбулаторно, то есть дома пытаются выздороветь 7079 человек – у них болезнь проходит в легкой форме. 52 пациента сейчас в тяжелом состоянии. Их подключили к ИВЛ, еще трое на ЭКМО.

С начала пандемии санитарные врачи изучают всех, кто подцепил коварную инфекцию. На основе многомесячного опыта и последним данным стали известны самые опасные места, где люди заболевают чаще всего.

Региональный оперштаб назвал районы, которые вошли в топ с самым большим количеством зараженных.

По данным представителей краевого Роспотребнадзора, 18% жителей инфицируются в домашних очагах. Порядка 50% людей инфицируются в прочих местах – это транспорт, магазины, остановки, аптеки, очереди.

- Мы знаем, что человек становится заразным как минимум за 2 дня до каких-либо клинических проявлений, - говорит замруководителя управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю Татьяна Гречаная. – Если чувствуете симптомы, не идите в поликлинику, дождитесь прихода врача.

А это значит, что защищать себя нужно везде и всегда. Даже, если вам кажется, что внешне человек здоров.

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