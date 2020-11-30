«Что за вседозволенность? Так просто это не оставлю!»: Жительница Петербурга записала на камеру, как сотрудники аэропорта Сочи обращаются с ее собакой

Хозяйка собаки ждет объяснений от руководства аэровокзала. Фото: instagram.com/harpo_beagle

Бигля по кличке Харпо знают тысячи людей по всей России. Этому милому псу его хозяйка, петербургский архитектор Анастасия Лапшина, завела Instagram, когда он был еще малышом. Вот уже два года она выладывает фотографии о его жизни и рассказывает обо всем, что происходит с псом. Но внезапно добрые посты сменились на гневные. После полета на самолете девушка пожаловалась на то, как вели себя сотрудники аэропорта Сочи при транспортировке собаки. А узнала об этом Анастасия благодаря скрытой камере.

Как оказалось, еще до рейса в переноску Харпо хозяйка установила телефон.

- Мы приклеили его на обычный скотч еще дома. Все досмотры и проверки прошел. Перед тем, как отдать Харпика, мы включили телефон. Он снимал 4 часа, - рассказывает Анастасия. - Мы попрощались с Харпо, я оставила ему вкусняшку, он спокойно начал ее грызть. Я была рада, что он был такой спокойный.

По словам хозяйки, это был первый полет бигля. Она переживала за своего питомца, потому решила проверить, как он будет себя вести.

- Когда его спустили вниз, грузчики аэропорта начали провоцировать его, дразнить и грубо обзывать. Харпо стал нервничать и начал лаять. Если бы не камера, которую мы установили внутри бокса, мы бы даже не узнали, что там с ним происходило, - возмущается Анастасия Лапшина.

Владелица бигля также добавила, что просто так эту ситуацию не оставит. Именно поэтому этот случай она решила придать огласке. Девушка также добавила, что сейчас Харпо чувствует себя хорошо. После того, как увидел своих хозяев, он позабыл, что с ним произошло. Тем не менее она обратилась к руководству аэровокзала курорта и ждет объяснений.

- Что за вседозволенность? Я хочу как минимум добиться увольнения данного сотрудника, - продолжает негодовать Анастасия. - В идеале, хотелось бы, чтобы были онлайн камеры, чтобы каждый владелец видел, что происходит с их питомцем. И чтобы всяким больным людям не повадно было обижать беззащитных животных.

А В ЭТО ВРЕМЯ

В пресс-службе аэровокзала отреагировали на историю и пообещали разобраться в произошедшем.

- Мы провели служебную проверку по факту некорректного поведения сотрудника аэропорта, - сообщили Комсомольской правде» - Кубань» в международном аэропорту Сочи. - В результате выяснилось, что работник во время пребывания собаки в багажном отделении позволил себе неподобающее поведение в отношении домашнего питомца.

Аэропорт Сочи извинился перед владельцем собаки.

- К сотруднику будет применено дисциплинарное взыскание, - добавляют в пресс-службе аэровокзала. - Со всеми работниками грузового отделения аэропорта будет проведен специальный тренинг со специалистом кинологом.