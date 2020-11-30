«Могилка из взяток»: На кладбище в Краснодаре нашли тайник с 50 млн рублей

Скриншот с оперативного видео

Заместитель руководителя электросетевой компании Краснодарского края обвиняется в посредничества во взяточничестве. Следователи расследовали дело тщательно – много ниточек вели к преступным действиям. В поисках следов оперативники наткнулись на весьма интересные «клады». Один – в кабинете, другой – на кладбище.

50 млн лежали в черном пакете за оградкой на кладбище. Фото УФСБ

- Заместителю гендиректора было известно, что в отношении его подчиненного проводится доследственная проверка. Начальник предложил подчиненному передать 10 млн рублей должностным лицам за не привлечение его к уголовной ответственности. Сотрудник электросетевой компании согласился, но сообщил о предложении в СК, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.

В октябре следователи нагрянули с обысками в служебный кабинет этого самого замгендиректора электросетевой компании. Были поражены увиденному. В помещении в шкафах и тумбочках лежали более 20 млн рублей, 100 тысяч долларов США наличкой. Также оперативники нашли около 10 дорогостоящих часов люксовых брендов.

А 26 ноября следователи и ФСБшники нашли тайник на Славянском кладбище города Краснодара. В нем ровненькими пачечками с пятитысячными купюрами были сложены 50 млн рублей. Фигурант сделал могилку из денег рядом с захоронениями людей. Оперативники предполагают, что и эти деньги были добыты фигурантом преступным путем.

- В настоящее время в отношении обвиняемый заключен под стражу. Обстоятельства случившегося выясняются, следователи устанавливают другие возможные эпизоды преступной деятельности, - добавили в краевом СУ СК РФ.