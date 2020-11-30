В Темрюке помогли котенку, а в Новокубанске - еноту: трогательные истории кубанских полицейских, которые спасли животных

Фото: instagram.com/23mvd

30 ноября отмечается всемирный день домашних животных. Сегодня хозяева позволяют своим питомцам делать все, что было запрещено раньше, – грызть мебель и тапки, лазать по шторам, есть со стола. Радуют четвероногих друзей и огромным количеством вкусностей. Многие животные заботу и ласку раньше не чувствовали - кого-то выбросили предыдущие владельцы, кому-то нужна была помощь. Рассказываем трогательные истории кубанских полицейских, которые спасли животных.

Пару лет назад бухгалтер новороссийского УМВД Елена Соколова возвращалась домой со службы. На одной из улиц города она услышала жалобное мяуканье. Присмотревшись, женщина увидела маленького котенка, который сильно замерз. Елена не смогла пройти мимо малыша. Она взяла съежившийся комочек в руки и забрала его домой. Там она его отогрела, а после отвезла в ветклинику. Врачи прописали крохе лекарства. Вскоре котенок выздоровел. Елена дала ему кличку Макс.

Елена вместе со своими любимцами: котом Максом и собакой Хлоей. Фото: instagram.com/23mvd

А в 2020-м полицейский нашла истощенную собаку. Она несколько дней провела без еды и воды на улицы. У пса даже не было сил подняться - она лишь тихо скулила, чем и привлекла внимание Елены. Женщина вновь не смогла остаться равнодушной - животное срочно отвезли в клинику. После обследования, ветврачи сообщили – нужна операция. Елена оплатила выставленный счет, а после приютила питомца у себя. Теперь счастливый спаниель по кличке Хлоя каждый день радует свою хозяйку.

Еще одна добрая история произошла в Темрюкском районе. Начальник отдела по делам несовершеннолетних местного ОМВД Ирина Улина возвращалась ночью с работы. В кустах около здания отдела полиции она увидела крохотный комочек. Маленький котенок сжался от холода.

- Он был худой и грязный, а его голос уже охрип, - вспоминает Ирина.

Ирина Улина спасла котенка. Фото: ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Женщина пожалела малыша. Она взяла его с собой домой, искупала, накормила и на следующей день решила отнести питомца на работу.

Прошло уже два года и Муся постепенно адаптировалась к новой жизни. Теперь она ходит не только по кабинетам подразделения, но и по всему зданию полиции.

- Она выходит гулять на улицу, но всегда терпеливо ждет, когда ее запустят обратно, - рассказывают в ГУ МВД по Краснодарскому краю. - Словом, себя она чувствует полноценным членом коллектива.

Работа полицейских связана со стрессами и требует психологической стойкости, поэтому Муся со своей ласковой натурой стала для всех настоящей находкой.

Еще один котенок обрел хозяев в Новороссийске. Кинолог патрульно-постовой службы полиции УМВД по Новороссийску Валерия Гвамичава возвращалась из Краснодара домой, когда увидела на проезжей части маленького котенка. Животное, по всей видимости, сбила машина.

- Я отвезла котенка в ветеринарную клинику, где врачи спасли ему жизнь, но были вынуждены ампутировать ему заднюю лапу, - рассказывает Валерия.

Валерия Гвамичава со своей кошкой Мусей. Фото: instagram.com/23mvd

Несмотря на это, правоохранитель не бросила малыша. Вот уже 7 лет Муся (так назвали найденыша) – любимец семьи. А особую нежность пушистый питомец испытывает к своей спасительнице.

Ракета и Молли – очаровательные еноты, которые поселились у сотрудницы ОМВД по Новокубанскому району Юлии Савенко.

Первым у полицейского появилась Ракета. Девушке подарили месячного малыша. Над его именем долго не думали: назвали в честь персонажа из фильма «Стражи Галактики» - Ракета. А через два месяца у него появился компаньон – кроха Молли.

- Обоих зверьков покупали в Апшеронском районе. Там проживают заводчики, которые документально могут подтвердить, что животные действительно домашние, а не пойманные в лесу, - рассказывает Юлия Савенко. - У Ракеты и Молли также есть свои паспорта, в которые вносятся еще и отметки о наличии необходимых ежегодных прививок.

Своим любимцам Юлия отдала весь балкон: в одном углу возведен вольер, на другой половине – пространство для игр. Каждый вечер Ракета и Молли с удовольствием резвятся на территории всей квартиры. Из любимых забав, конечно же, игры с хозяйкой. Бывают они и на свежем воздухе. Но чаще всего на прогулку в парк или лес выходят, когда пропадает риск подцепить клеща.

Но активность полосатых зверьков не всегда заканчивается разбитой вазой. Бывают ситуации и посерьезнее. Одна из таких произошла с Ракетой в двухмесячном возрасте.

- На тот момент у него была достаточно просторная клетка, в которой он мог без каких-либо неудобств играть. Дверца клетки находилась сверху, а по ее углам располагались небольшие острые концы от сетки, которые были обмотаны резиной, чтобы малыш не поранился, - вспоминает Юлия. - В ту трагичную ночь Ракета, как всегда решил вылезти наружу, чтобы пошкодничать. Но дверцу заклинило: он просунул голову, а дальше двигаться ни вперед, ни назад уже не смог.

Полицейский рада, что у нее живут такие милые зверьки. Фото: instagram.com/23mvd

Резинка на острых углах соскользнула, малыш повис на них на своей маленькой шейке. На крики Ракеты немедленно прибежала хозяйка, но достав енота, поняла, что он не шевелится. От боли и шока маленького енота парализовало. Юлия возила питомца по разным ветклиникам, но сотрудники говорили, что у него просто испуг.

- Когда в очередной раз мы поехали в ветлечебницу, по дороге я нащупала опухоль вокруг шеи. Назначенное лечение не приносило результата, Ракета отказывался кушать. Его предлагали усыпить, уверяя, что енот не выживет, - говорит сотрудница полиции.

Но хозяйка не опускала руки. Ей удалось найти грамотного специалиста, который провел операцию на шее. Через полтора месяца Ракета начал понемногу ходить сам. Юлия делала ему массаж лап, разминала мышцы, чтобы он твердо стоял на ногах.

У Юлии Савенко живут очаровательные еноты.

Заставляла поволноваться свою хозяйку и Молли. Как-то раз во время прогулки она вылезла из шлейки, в результате чего вскарабкалась практически на самую верхушку высокого дерева. После многочисленных самостоятельных попыток спустить Молли на землю, ничего не получалось, пришлось даже обратиться за помощью к спасательной службе. Но, завидев незнакомых людей, пушистая красавица только вскарабкалась еще выше, куда спасательная лестница даже не доставала. Так что и вызванные специалисты уехали ни с чем. В итоге любимица спустилась с дерева спустя 7 часов, когда на улице уже стемнело, но хозяйка терпеливо ждала ее на холоде все это время внизу.