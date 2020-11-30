Вдвое больше жилья стали строить в Краснодаре

В числе сданных квадратных метров жилья – почти три десятка долгостроев. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Несмотря на ограничения и нестабильность экономики¸ вызванные пандемией коронавируса, в этом году строительные компании Краснодара продемонстрировали существенный рост. Как сообщает городской департаментом архитектуры и градостроительства, объемы сданного жилья более чем вдвое превышают показатели прошлого года.

- В период с 1 января по 1 ноября 2020 года введено 2 173 931,77 кв. м жилой площади. За аналогичный период 2019 года было введено 978 803, 1 кв.м жилой площади. Таким образом, объем сданного жилья в 2020 году жилья увеличился более, чем в два раза, - сообщает исполняющий обязанности директора департамента Алексей Вечеря.

В числе сданных квадратных метров жилья – почти три десятка долгостроев. Как сообщает пресс-служба городской администрации, в этом году в краевой столице было введено в эксплуатацию 29 литеров в составе проблемных объектов капитального строительства. В планах – к концу года сдать еще 29 проблемных многоэтажек. В настоящее время по двум из них уже началась процедура ввода в эксплуатацию, строительная готовность остальных превышает 95%.

Напомним, в целом по Краснодарскому краю в текущем году было построено 3,2 млн. кв. метров жилья на 183 млрд рублей. Это соответствует уровню прошлого года.