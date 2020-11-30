Пенсионера, устроившего кровавую бойню из-за наследства на Кубани, отправили в СИЗО

Мужчине предъявлены обвинения.

63-летнего жителя Павловского района Сергея Х. устроившего настоящую кровавую бойню из-за наследства, отправили в СИЗО. Напомним, жуткая расправа произошла 25 ноября. Ранним утром 63-летний мужчина жестоко расправился с собственной супругой и ее взрослым сыном от первого брака. Собирался убить и еще одного сына, но не вышло, - промахнулся. Зато ранил его жену, которая открыла дверь, не зная, что ее ждет. Пенсионер успел и замахнуться на полицейских, но, поняв, что окружен, сдался.

В итоге то, что он натворил за час, тянет уже по меркам правоохранителей лет на 15 тюремного заключения.

- Мужчина обвиняется в убийстве, покушении на убийство и причинении тяжкого вреда здоровью своих родственников, - говорят «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Краснодарского краевого суда. - Кроме того, во время задержания он угрожал имевшимся при нем оружием сотрудникам полиции.

В суд пенсионера не доставляли - у него диагностировали заболевания, которое не позволяет участвовать ему в процессе. Поэтому ходатайство рассматривалось судом в присутствии его адвоката.

- Приняв во внимание тяжесть, общественную опасность и значимость совершенного преступления, суд принял решение о заключении обвиняемого под стражу на срок два месяца, - добавляют в пресс-службе Краснодарского краевого суда.

В СИЗО пенсионер проведет до 25 января.

Напомним, предварительной причиной зверств стало наследство, которого 70-летняя бизнес-вумен лишила своего мужа. Она все решила переписать на детей от первого брака, что не понравилось нынешнему супругу. Соседи говорят, что Сергей с женой жили душа в душу больше 15 лет.

Сам Сергей работал в такси.

- Мужик он был неплохой, сам с женой начинал свой маленький бизнес, - добавляет жительница Павловской. - Потом пошло с магазинами, помогали сыновья супруги от первого брака, у ребят хорошие семьи, трудяжки такие. Похоже, крышу из-за денег сорвало.

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