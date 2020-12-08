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«Комсомольская правда» совместно с ведущими экспертами индустрии красоты провела круглый стол на тему: «Курс на индивидуальность: что ждет эстетическую косметологию Краснодара в 2021 году».

О том, как поменялся рынок из-за пандемии COVID-19, что ждет индустрию эстетической косметологии в следующем году и о предпочтениях потребителя услуг расскажут специалисты.

Спикерами мероприятия станут: главный врач «Self made Clinic» Захарова Диана Владимировна; врач дерматокосметолог клиники «Екатерининская» Бережная Наталия Борисовна; главный врач и собственник «Федаш Скин Клиник» Федаш Инна Вадимовна; руководитель клиники «Refresh Academy» Анаглате Юлия Висдомовна.

Круглый стол можно будет посмотреть онлайн.