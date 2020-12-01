Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 1 декабря 2020: режим ограничений снова продлен

Режим повышенной готовности снова продлили

За минувшие сутки опасный инфекцию выявили у 166 человек. Общее число заболевших по состоянию на утро 1 декабря составляет 21751 человек. По данным минздрава края, лечение на дому прямо сейчас получают 7163 человек – у них болезнь проходит в легкой форме. Еще 47 пациентов находятся с COVID-19 под ИВЛ.

Региональный оперштаб назвал районы, которые вошли в топ с самым большим количеством зараженных.

Стало известно, что губернатор Кубани Вениамин Кондратьев подписал новое постановление о продлении режима повышенной готовности в регионе до 15 декабря. Данный документ – реакция власти на напряженную эпидемиологическую обстановку. Чтобы не допустить ухудшение ситуации по заболеваемости коронавирусной инфекцией, было принято решение не ослаблять существующие ограничения.

На Кубани запрещено находиться в людных местах без маски.

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