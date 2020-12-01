На Кубани стартует благотворительная акция «Елка желаний»

Фото предоставлено благотворительным фондом помощи детям «Край добра»

В Краснодарском крае стартует благотворительная акция «Елка желаний». Она пройдет с 5 по 25 декабря. В это время каждый может стать добрым волшебником и подарить тяжелобольным детям веру в чудеса, исполнив их заветные желания. Учитывая угрозу распространения коронавируса, акция будет проходить в онлайн-формате.

- Исполнить детскую мечту теперь можно, не выходя из дома. В пандемию традиционные благотворительные елки в торговых центрах сменил сайт елки-желаний.рф, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» представитель фонда. – Здесь можно выбрать открытку Деду Морозу от ребенка с желанием.

У большинства этих детей не будет настоящего праздника – как правило, они встречают Новый год в больницах. Но они тоже мечтают о подарках под елкой: играх и книгах, куклах и машинках, планшетах и мобильных телефонах. Одного клика теперь хватит, чтобы исполнить мечту. Новогодние подарки больным детям привезут волонтеры. В краевом центре роль Деда Мороза взяли на себя молодые депутаты.

Благотворительная акция проводится под потранажем администрации Краснодарского края. Ее партнер - сеть детских магазинов «Малыш».

Мечта Моники

Одну из открыток новогоднему волшебнику написала Моника из Славянска-на-Кубани. Девочке было три года, когда у нее диагностировали лейкоз. Сейчас ей шесть лет. По сути, ее детство прошло в больнице. Но Моника не отчаивается: она любит лепить и рисовать. Девочка мечтает о школе. Преодолевая тяжелую болезнь, она учится писать и читать. Моника очень любит слушать музыку и аудиосказки, поэтому она очень хочет получить в подарок беспроводные наушники, чтобы не мешать соседям по палате.

А 13-тилетняя Маргарита из Новороссийска ждет в подарок набор для рисования. Заниматься творчеством ей не мешает даже врожденное заболевание: у девочки отсутствует половина предплечья и левая кисть. Тем не менее, ребенок пробует себя в гончарном деле, увлекается живописью и графикой. Но главную мечту юной художницы поможет осуществить фонд «Край Добра» - ей требуется биоэлектрический протез стоимостью около 500 тысяч рублей. Фонд взял талантливую девочку под свою опеку. Приобрести протез и подарить его Маргарите планируется в канун Нового года.

Напомним, что благотворительный фонд помощи детям «Край Добра» оплачивает проведение операций, курсов реабилитаций, обследований, приобретает жизненно необходимые препараты, медицинские приборы, технические средства реабилитации, билеты к месту лечения ребенка.

КОНКРЕТНО

В 2020 году поддержку благотворительного фонда помощи детям «Край добра» получили почти 6800 кубанских семей с детьми. Сумма оказанной помощи в период пандемии составила более 85 млн рублей.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что руководитель фонда «Край добра» награждена знаком отличия «За благодеяние». Вениамин Кондратьев поздравил Яну Сторожук с получением награды.