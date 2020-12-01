Ледяные одуванчики и кувшинки: Парк «Краснодар» готовят к новогодним праздникам

Фото: Евгений Таранжин

Парк Галицкого постепенно меняет свое настроение на зимнее. С приходом первого снега темно-зеленые зоны под покровом стали бело-розовыми. На фоне светлых дорожек ярко выделились багровые и бледно-желтые кроны деревьев.

Фото: Евгений Таранжин

Акцент добавляет полукруг из фиолетового шалфея. Веточки растений, конечно же, там сейчас искусственные. Стебельки с цветочками сделаны из пластика, а ночью они ненавязчиво подсвечиваются диодами.

Фото: Евгений Таранжин

Парк вовсю готовят к новогодним праздникам. Уже в конце ноября местные жители заметили на стадионе промышленных альпинистов.

Фото: Евгений Таранжин

Работники украшали фасад «колизея» прозрачными снежинками. Как подсветка будет выглядеть ночью, краснодарцам приходится пока только догадываться.

Фото: Евгений Таранжин

В самом парке после шалфея с подсветкой установили двухметровые одуванчики. А в одном из водоемов появились кувшинки.

Все арт-объекты сделаны из пластика, но при ночной тонировке создается ощущение ледяных растений.

Новые зимние арт-объекты придают отдельным зонам образ зимнего царства. Особенно такое впечатление создается в туманные дни.

Фото: Евгений Таранжин

Посетители парка каждый раз вдохновляются новогоднему убранству парка. Не исключено, что это не последние сюрпризы, которые приготовлены декораторами этого замечательного места.