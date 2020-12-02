Белый список краснодарских застройщиков

Фото предоставлено ГК "Догма".

Краснодарский край сохраняет свои позиции среди регионов-лидеров по числу строящихся квадратных метров, занимая третью строку рейтинга после Москвы и Санкт-Петербурга. По данным краевого департамента строительства, за 10 месяцев текущего года в регионе было построено 3,2 млн кв. метров жилья. Строительные работы оцениваются в 183 млрд рублей, объемы строительства остались на уровне прошлого года. А значит, ситуация с пандемией коронавирусной инфекции и последующие ограничения не повлияли на темпы строящегося жилья. Показательно, что и лидерский состав надежных застройщиков Краснодара не изменился.

Узнать, кто из застройщиков заслуживает доверия, покупатели могут с помощью рейтингов. Их задача – проанализировать деятельность крупнейших строительных компаний и определить тенденцию их развития. Эта информация полезна и покупателям, ведь покупка недвижимости – ответственное мероприятие и необходимо иметь четкое представление о строительном рынке, чтобы не ошибиться в выборе застройщика. Помимо этого, «белый список» застройщиков является полезным инструментов для инвесторов и иных игроков рынка.

Как правило, главными критериями оценки компании является ее послужной список, финансовое положение и закредитованность, качество и соблюдение сроков сдачи жилья. Чтобы занять высокую строку «белого списка» застройщикам приходится постоянно следить за своей репутацией. Но не все рейтинги заслуживают доверия. Среди них есть заказные, где стать лидером можно за определенную плату, и независимые, которым действительно можно доверять. В числе независимых рейтингов, который обязательно стоит изучить перед покупкой квартиры, является Единый реестр застройщиков Краснодара.

Согласно ЕРЗ, основными игроками строительного рынка по-прежнему остаются крупнейшие девелоперы, имеющие за плечами многолетний опыт и тысячи сданных квадратных метров жилья. В их числе - строительные компании ЮгСтройИмпериал, ССК, Объединение застройщиков ВКБ-Новостройки и группа компаний DOGMA. Последняя даже сумела нарастить объемы сдачи в эксплуатацию в этом году. Всего же за почти 10 лет работы компания построила 400 000 квадратных метров жилой и коммерческой недвижимости.

Новый Генплан - проверка на прочность

Еще одним критерием оценки строительных компаний является их готовность соответствовать изменившейся концепции нового генплана Краснодара.

С принятием главного градостроительного документа, многим застройщикам придется серьезно корректировать всю стратегию развития. В частности, сегодня генплан обязывает обустраивать зеленые зоны, подразумевает строительство инфраструктуры и полностью исключает точечную застройку, В такой ситуации смогут выстоять только те компании, которые берутся за реализацию масштабных проектов по комплексной застройке микрорайонов. Остальным же придется уйти с рынка либо кардинально менять стиль работы.

Еще одним вызовом для девелоперов станет и решение губернатора ужесточить требования при выдаче разрешений на строительство. Со следующего года девелоперы не смогут получить разрешение на возведение жилых домов, если в радиусе 500 м от объекта не будет школ и детских садов. Однако, по словам Георгия Лабинцева, новая градостроительная политика никак не повлияет на работу «DOGMA». Ведь каждая современная компания должна возводить социальные объекты одновременно с жилой застройкой и проводить благоустройство территории.

Фото предоставлено ГК "Догма".

- Мы поддерживаем концепцию генплана. Чтобы город стал лучше и не задыхался в пыли, мы должны строить не только дома, но и новые скверы, бульвары и парки. В качестве примера приведу наш новый грандиозный проект МКР «Самолет». Это будет благоустроенный автономный микрорайон с развитой социальной инфраструктурой. Жилые дома здесь строятся одновременно с социальными объектами, что очень актуально при активном заселении города и нехватке школ и детских садов, - уверен Георгий Лабинцев.

Отметим, всего в микрорайоне «Самолет» будут построены 4 школы и 10 детских садов.

Сдача точно в срок

Своевременная сдача жилых объектов – еще один серьезный показатель, свидетельствующий о надежности застройщика. И эту информацию можно узнать из рейтингов, если правильно их прочитать. Поэтому покупателю стоит обращать внимание не только на порядковый номер компании в лидерском списке.

Фото предоставлено ГК "Догма".

Так, в Едином реестре застройщиков название каждой компании в списке сопровождается звездочками разного цвета – это оценка соблюдения сроков сдачи объекта по договору долевого участия (ДДУ). Оценка происходит по шкале от одного до 5. Сегодня в ЕРЗ высший балл присужден компании DOGMA. Это говорит о том, что застройщик ни разу не переносил сроки сдачи домов, прописанные в ДДУ. Для дольщиков, с нетерпением ожидающих получение ключей, этот критерий едва ли не один из главных.

Как пояснил исполнительный директор «Группы Компаний «ДОГМА» Георгий Лабинцев, в этом году принцип работы остался прежним, и, несмотря на весенний карантин и последующий кризис, компания ни на день не останавливала строительство.

- Сохранять высокие темпы и объемы в строительстве позволяет сочетание ответственного подхода и правильного технологического процесса. Учитываются тонкости на всех этапах – от вязки арматуры и заливки бетона до установки стеклопакетов и отделки. Одновременное ведение нескольких проектов позволяет нам загрузить работой строительные бригады и идеально организовать технологический процесс, - отметил исполнительный директор.

Красивые дворы и парковые зоны

Благоустройство территории – это еще один важный критерий для выбора будущего жилья. Ведь покупателю недостаточно одних стен – ему нужно место для прогулок, площадки для детей, удобные парковки. И в этом случае выбрать застройщика поможет еще один рейтинг «Марка Качества». Выбор лидеров здесь основывается на отзывах, рекомендациях авторитетных порталов и репутации застройщиков в 2020 году. Компания «Догма» вошла в ТОП-10 лучших застройщиков Краснодара по версии «Марка Качества» за просторные и красивые дворы, с ухоженными газонами, деревьями и яркими клумбами. Застройщик не экономит на озеленении и посадке деревьев и тщательно контролирует весь процесс.

Фото предоставлено ГК "Догма".

- Мы выкупили участок и за счет собственных средств обустроили сквер для жителей ЖК «Движение». В новом микрорайоне «Самолет» на Западном Обходе строим широкий пешеходный бульвар с озеленением и зонами отдыха. Как руководитель, я принимаю участие во всех этапах работы - будь то МОПы или благоустройство придомовых территорий, планировки квартир или отделочные материалы, - сообщил Лабинцев.

Справка «КП»

По данным на 2020 год группа строительных компаний «ДОГМА» занимается возведением семи крупных жилых комплексов. Шесть из них расположены в южной столице – Краснодаре, и один в Новороссийске. Уже сданы несколько объектов - это ЖК «Движение», ЖК «Рекорд» жилой комплекс бизнес-класса, ЖК «На Красных Партизан», ЖК «Студия 45». Активное строительство ведется одновременно на пяти стройплощадках - ЖК «Парк Победы», новый микрорайон «Самолет» в Краснодаре и ЖК «Арена» в Новороссийске.