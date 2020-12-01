«Комсомольская правда - Кубань» стала победителем «Курортного Олимпа» в Сочи

Фото мэрии Сочи

Лидеров туристской отрасли региона наградил сегодня губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Мероприятие прошло в Сочи , в обновленном, деловом формате живого диалога с лучшими представителями отрасли.

Победители «Курортного Олимпа» обсудили с представителями власти проблемы отрасли и возможные пути развития индустрии в регионе.

– Пандемия закончится, и мы уже сейчас должны думать о будущем курортов, решать инфраструктурные проблемы, которые тормозят развитие побережья. В следующем году стартует нацпроект в сфере туризма – мы планируем максимально активно в нем участвовать и привлечь как можно больше федеральных средств на обновление коммунальной инфраструктуры, – сказал Вениамин Кондратьев.

Несмотря на ограничения из-за пандемии в этом году организациям санаторно-курортной сферы удалось сохранить свои коллективы и создать условия для отдыха россиян.

Сочи за этот год принял 4,7 миллиона туристов. Результатом успешной деятельности в индустрии гостеприимства стали 17 из 36-ти наград конкурса «Курортный Олимп-2020».

– Лучшими в 8 из 14 номинаций признаны именно сочинские предприятия. Организации туристической сферы смогли адаптироваться в сложных условиях, не растерять коллективы и привлечь максимальное количество гостей. При этом соблюдая все необходимые санитарно-эпидемиологические меры безопасности, – подчеркнул глава курорта Алексей Копайгородский. По итогам конкурса лучшим горнолыжным отелем региона 2020 года признан сочинский отель «Корпоративный центр Сбербанка», главной площадкой для проведения туристских событий – курорт «Роза Хутор».

Лучшим проектом пляжного отдыха в Краснодарском крае стал пляж Ривьера, территорию которого в этом году реконструировала группа компаний «Метрополис».

Проект «Маршруты Победы» сочинского клуба экскурсоводов «Эрудит» стал лучшим в крае. Первое место среди туристских организаций – у ООО «Хостинский отдых».

Фото мэрии Сочи

В новой номинации «Лучший проект о курортах Краснодарского края в средствах массовой информации» лидером стала редакция «Комсомольской правды - Кубань».