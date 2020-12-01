«Комсомольская правда - Кубань» стала победителем «Курортного Олимпа» в Сочи

Фото мэрии Сочи
Лидеров туристской отрасли региона наградил сегодня губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Мероприятие прошло в Сочи , в обновленном, деловом формате живого диалога с лучшими представителями отрасли.
Победители «Курортного Олимпа» обсудили с представителями власти проблемы отрасли и возможные пути развития индустрии в регионе.
– Пандемия закончится, и мы уже сейчас должны думать о будущем курортов, решать инфраструктурные проблемы, которые тормозят развитие побережья. В следующем году стартует нацпроект в сфере туризма – мы планируем максимально активно в нем участвовать и привлечь как можно больше федеральных средств на обновление коммунальной инфраструктуры, – сказал Вениамин Кондратьев.
Несмотря на ограничения из-за пандемии в этом году организациям санаторно-курортной сферы удалось сохранить свои коллективы и создать условия для отдыха россиян.
Сочи за этот год принял 4,7 миллиона туристов. Результатом успешной деятельности в индустрии гостеприимства стали 17 из 36-ти наград конкурса «Курортный Олимп-2020».
– Лучшими в 8 из 14 номинаций признаны именно сочинские предприятия. Организации туристической сферы смогли адаптироваться в сложных условиях, не растерять коллективы и привлечь максимальное количество гостей. При этом соблюдая все необходимые санитарно-эпидемиологические меры безопасности, – подчеркнул глава курорта Алексей Копайгородский. По итогам конкурса лучшим горнолыжным отелем региона 2020 года признан сочинский отель «Корпоративный центр Сбербанка», главной площадкой для проведения туристских событий – курорт «Роза Хутор».
Лучшим проектом пляжного отдыха в Краснодарском крае стал пляж Ривьера, территорию которого в этом году реконструировала группа компаний «Метрополис».
Проект «Маршруты Победы» сочинского клуба экскурсоводов «Эрудит» стал лучшим в крае. Первое место среди туристских организаций – у ООО «Хостинский отдых».
Фото мэрии Сочи
В новой номинации «Лучший проект о курортах Краснодарского края в средствах массовой информации» лидером стала редакция «Комсомольской правды - Кубань».