Власти Кубани в 2021 году намерены субсидировать авиаперевозки туристов в регион

Фото мэрии Сочи

Во время встречи в Сочи с участниками профессионального конкурса работников туристической сферы «Курортный Олимп 2020», губернатор Кубани Вениамин Кондратьев рассказал о новых инициативах краевых властей по развитию отрасли.

– Пандемия закончится, и мы прямо сейчас должны думать о будущем курортов, решать инфраструктурные проблемы, которые тормозят развитие побережья. В следующем году стартует нацпроект в сфере туризма – мы планируем максимально активно в нем участвовать и привлечь как можно больше федеральных средств на обновление коммунальной инфраструктуры, – отметил глава региона.

Фото администрации Краснодарского края

Губернатор также отметил, что притоку туристов зачастую препятствуют и ценовые проблемы, связанные с организацией авиаперевозок отдыхающих. Стоимость авиабилетов не может превышать стоимость всего отдыха на курортах региона, а подобные ситуации все еще возникают нередко.

В 2021 году из краевого бюджета будут выделены субсидии на авиаперевозки по нескольким направлениям. Губернатор перечислил некоторые из них.

- Это рейсы внутри региона на направлении Краснодар-Сочи, и межрегиональные маршруты: Сочи-Псков, Анапа-Псков, Краснодар-Ярославль, Краснодар-Астрахань,- отметил Кондратьев.