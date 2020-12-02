Последний шанс на евровесну. Прямая онлайн-трансляция матча 5 тура Лиги чемпионов Краснодар – Ренн

Прямая трансляция решающего матча Лиги чемпионов Краснодар - Ренн 2 декабря Фото: Андрей ШРАМКО/ФК Краснодар

Вечером 2 декабря «Краснодар» проведет свой главный матч перед зимней паузой. В Лиге чемпионов «черно-зеленые» принимают французский «Ренн». Победа в этой игре даст «быкам» путевку в плей-офф Лиги Европы. Матч начнется в 20:55 по московскому времени. «КП» рассказывает о главных моментах предстоящей встречи Краснодар - Ренн 2 декабря 2020.

Статистика личных встреч Краснодар - Ренн насчитывает всего один матч. Матч «Ренна» и «Краснодара» во Франции в первом туре группового этапа Лиги чемпионов 2020/21 завершился вничью – 1:1. Эта игра была дебютной в турнире для обеих команд. Гол в составе «быков» забил тогда Кристиан Рамирес. С тех пор соперники проиграли все свои матчи против «Челси» и «Севильи» и потеряли шансы на выход в плей-офф, зато имеют перспективы побороться весной за трофей Лиги Европы.

Прогнозы букмекеров на матч Краснодар - Ренн 2 декабря 2020 говорят о том, что в этой игре нет фаворита. Шансы соперников на победу равны.

Стартовые составы на игру Краснодар – Ренн 2 декабря 2020 будут опубликованы за полтора часа до начала матча.

Прямую видеотрансляцию матча Краснодар - Ренн можно посмотреть 2 декабря 2020, начиная с 20:55 по московскому времени.

Кто покажет матч Краснодар - Ренн. Прямая телетрансляция матча Краснодар - Ренн начнется в 20:00 на телеканале МатчТВ.

Онлайн-трансляция на сайте KP.RU начнется примерно за два часа до старта поединка. Вы можете следить за ней, параллельно смотря телетрансляцию и не обновляя страницу.