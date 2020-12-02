Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 2 декабря 2020: выздоровевших больше, чем заболевших

В Краснодарском крае тысячи больных коронавирусной инфекцией Фото: Артем КИЛЬКИН

Эпидемиологическая ситуация продолжает оставаться напряженной. «КП» рассказывает последние новости о коронавирусе в Краснодарском крае на 2 декабря 2020.

За последние сутки COVID-19 подтвердился у 163 жителей региона в 30 муниципалитетах. Это дети и взрослые в возрасте от семи месяцев до 89 лет.

На сегодняшний день в Краснодарском крае от коронавируса лечатся 6491 человек, из них в госпиталях 5268 пациентов, остальные получают лечение на дому.

– С начала пандемии 15155 пациентов выписаны с выздоровлением, в том числе за последние сутки – 191. 55 пациентов находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ, еще двое – на ЭКМО в краевой больнице №1, – сообщили в министерстве здравоохранения края.

За минувшие сутки скончались семь человек с COVID-19, таким образом число жертв болезни в Краснодарском крае достигло 606.

В регионе до 15 декабря действует режим повышенной готовности, а также обязательный масочный режим.

КОНКРЕТНО

Коронавирус в Краснодаре 2 декабря 2020

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Коронавирус в Анапе 2 декабря 2020

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Коронавирус в Сочи 2 декабря 2020

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Коронавирус в Геленджике 2 декабря 2020

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Коронавирус в Туапсе 2 декабря 2020

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Коронавирус в Ейске 2 декабря 2020

В Ейском районе за минувшие сутки 4 заболевших.