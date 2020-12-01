«Этот клейстер нам есть»: В Краснодаре дети в школьной столовке сняли на видео, чем их кормят

Скрин из видео: @chpkrasnodara

В Краснодаре школьникам в столовой подали пюре, которое намертво прилипло к тарелке. Дети моментально окрестили это «блюдо» клейстером и отказались есть. Подростки сняли на видео, чем их кормят. Кадры попали в сеть. По информации местных пабликов, инцидент произошел в краснодарской средней школе №39.

Это горячая тема вызвала бурное обсуждение в соцсетях. Под видео около 500 комментариев. Условно пользователей можно разделить на несколько групп.

Молодые мамы шокированы едой, которой на самом деле кормят их детей. Представители старшего поколения называют некачественное школьное меню «разминкой» перед еще более невкусной едой в армии.

Самые жесткие пожилые люди считают, что современных детей безумно разбаловали пиццей и картошкой фри, и теперь они не хотят есть «нормальную» еду.

- А котлета где? Уже съел? – обращается к юным блогерам краснодарка мать троих детей. – А на картошке хайпануть хотел?

Один из профессиональных поваров уточняет в комментариях «природу» пюре-клейстера.

- Видимо, блюдо было сготовлено заранее и перед подачей не очень хорошо разогрето. Да еще и сварено на воде, - пишет автор комментария.

На сайте школы пюре значится в так называемом цикличном меню горячего питания. Судя по таблице, 150-грамовая порция пюре картофельного должна содержать

0,14 мг витамина В1, 18,2 – витамина С, 36,9 мг кальция, 27,8 мг – магния и 1 мг – железа, которое, как известно, является профилактикой анемии у подростков.

Не смотря на то, что Кубань славится высоким качеством местных продуктов, проблемы с сомнительным питанием детей в образовательных учреждениях в регионе не редки.

Так в краснодарском детском саду № 188, что в поселке Белозерном произошел неприятный инцидент. Детям на завтрак приготовили молочный геркулесовый суп из испорченной крупы. В итоге в тарелках невооруженным глазом были видны черви.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что Краснодаре заведующую детсадом наказали за овсяной суп с червями. Дисциплинарное взыскание получили так же повар и медсестра дошкольного учреждения.