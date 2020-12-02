«Соскучились по нормальной еде!»: Отдыхавший в Крыму миллионер прокомментировал свой полет на вертолете за заказом в McDonald’s

Виктор Мартынов рассказал о своем полете на вертолете за заказом в McDonald’s. Фото: кадр из видео.

Из-за пандемии большинство стран для путешествий остаются для жителей России недоступными. Для отпуска они выбирают отечественный берег. Пока одни отдыхают на курортах Краснодарского края, другие - в Крыму. Именно здесь произошла любопытная история с одним из путешественников.

VIP-турист заказал чартерный рейс, чтобы купить на материке еду из McDonald’s. Дело в том, что после присоединения Крыма к России, все западные фастфуд-сети здесь закрылись. Но проблемой для богатого путешественника это не стало.

После того, как этот случай стал достоянием общественности, выйти на связи решил сам миллионер. Он обратился к администраторам Телеграм-канала "Крымский", отправив короткое видеообращение. Как оказалось, мужчину зовут Виктор Мартынов. Любовь к путешествиям по воздуху вполне объяснима, он - генеральный директор московской компании, которая занимается продажей вертолетов.

Отпуск Виктор Мартынов решил провести со своей второй половиной в Алуште. Но здешний выбор блюд бизнесмену и его возлюбленной быстро наскучил. Курьера они не заказывали, полететь решили сами.

- Нам с моей девушкой надоела правильная, экологически чистая еда, нам хотелось нормальной московской еды. Поэтому мы взяли вертолет и слетали в Краснодар, - говорит в видеообращении Виктор Мартынов.

Почему выбор пал именно на кубанскую столицу, неизвестно. Ведь есть возможность слетать за фастфудом поближе - в Анапу или Новороссийск. Не исключено, что миллионеру и его спутнице просто захотелось посмотреть на Краснодарский край с воздуха, совместив приятное с полезным.

- На самом деле получилось интересное приключение: гамбургеров поели и на вертолете полетали, - добавляет бизнесмен.

По словам Виктора Мартынова, в свой отель они вернулись в тот же вечер и продолжили отдых.

Отметим, что за подобный полет VIP-туристу пришлось заплатить порядка 200-300 тысяч рублей.