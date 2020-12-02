Скрывался 10 лет, но «погорел» во время ДТП: в Сочи присяжные посчитали мужчину виновным в убийстве стариков

Алик Аракелян скрывался от правоохранителей под вымышленным именем. Фото: УВД по Сочи.

Это громкое преступление произошло еще в мае 2007 года. Поздней ночью в дежурную часть поступил звонок. Жильцы пятиэтажки по улице Ленина, 204 в Сочи сообщали, что из окон соседней квартиры №55 доносятся крики. Хозяева, которые там проживали, – пожилая супружеская чета. Они никогда не ругались, жили мирно. Шум из квартиры в столь поздний час насторожил соседей, после чего они и позвонили в милицию.

Когда правоохранители прибыли на место, то обнаружили распахнутую дверь и тела хозяев квартиры. Пол и стены прихожей были испачканы кровью.

После опроса соседей удалось узнать, что к семейной паре временно заселились двое мужчин. Ими двигала лишь одна мысль - завладеть имуществом хозяев.

- В ночь на 13 мая Алик Аракелян и его подельник напали на 75-летнюю женщину и потребовали передать деньги, - рассказывают «Комсомольской правде» - Кубань» в прокуратуре Краснодарского края.

Женщина отказала - за это ее избили, а затем обмотали ремень вокруг шеи и задушили. В это же время Аракелян напал на 80-летнего хозяина квартиры. Пенсионера он несколько раз ударил утюгом, а затем обмотал его шею электрическим шнуром и с силой стянул.

О том, что на балконе есть еще один заселившийся, они не знали. Но именно этот мужчина сталь невольным свидетелем двойного убийства. Схватив топор, Алик Аракелян погнался за убегавшим очевидцем. Но тот успел выпрыгнуть из окна второго этажа. Поднявшись, мужчина стал бить по припаркованным во дворе автомобилям и звать на помощь.

На злоумышленников завели уголовное дело, которое расследовали в СУ СК по Краснодарскому краю.

Нападавшие скрылись. Долгое время найти их не удавалось - преступники залегли на дно. Позже правоохранители выяснили, что с 2007 года Алик Аракелян жил в Ростове без документов под вымышленным именем. Мужчина был уверен, что избежит ответственности, но его легенда рухнула в феврале 2017 года.

Тогда беглец попал в ДТП - он наехал на пешехода.

- На месте ДТП он в очередной раз представился другим именем, - рассказывают в прокуратуре Краснодарского края. - Более того, он даже посещал пострадавшего в больнице, где под угрозами пытался заставить его «забрать» заявление.

Но вскоре правоохранители установили его настоящее имя и задержали.

- Уголовное дело в отношении сообщника обвиняемого выделено в отдельное производство, - уточняют «Комсомольской правде» - Кубань» в СУ СК по Краснодарскому краю.

Когда дело дошло до суда, Аракелян заявил, что хочет услышать вердикт от присяжных. На заседаниях он уверял, что не виновен, пытался доказать, что вообще не имеет отношение к этому убийству, но ему никто не поверил.

- Коллегия присяжных заседателей, выслушав доводы защиты и обвинения, большинством голосов признала подсудимого виновным, - говорят в пресс-службе Краснодарского краевого суда. - На основании обвинительного вердикта присяжных суд постановит приговор.

Мужчине грозит длительное тюремное заключение.