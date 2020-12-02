Расписание трансляций Кубка мира по биатлону в Контиолахти Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Биатлонный сезон набирает обороты. У российской команды дела пока идут совсем неважно, болельщики заждались медалей. Все надежды сейчас связаны со вторым этапом, который пройдет в Контиолахти (Финляндия) с 3 по 6 декабря 2020 года.

Состав мужской сборной России по биатлону на второй этап Кубка мира в Контиолахти

Александр Логинов, Матвей Елисеев, Петр Пащенко, Эдуард Латыпов, Семен Сучилов.

Состав женской сборной России по биатлону на второй этап Кубка мира в Контиолахти

Лариса Куклина, Евгения Павлова, Ульяна Кайшева, Ирина Казакевич, Тамара Воронина, Анастасия Гореева.

Предлагаем вашему вниманию расписание прямых трансляций.

Расписание трансляций второго этапа Кубка мира по биатлону в Контиолахти (время московское)

3 декабря (четверг)

15:30 – Мужчины. Спринт. Прямые трансляции на Матч ТВ, Eurosport

18:30 – Женщины. Спринт. Прямые трансляции на Матч ТВ, Eurosport

5 декабря (суббота)

15:20 – Мужчины. Гонка преследования. Прямая трансляция на Матч ТВ

17:15 – Женщины. Эстафета. Прямые трансляции на Матч ТВ, Eurosport

6 декабря (воскресенье)

14:45 – Мужчины. Эстафета. Прямая трансляция на Матч ТВ

17:15 – Женщины. Гонка преследования. Прямые трансляции на Матч ТВ, Eurosport