Расписание трансляций Кубка мира по биатлону в Контиолахти
Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Биатлонный сезон набирает обороты. У российской команды дела пока идут совсем неважно, болельщики заждались медалей. Все надежды сейчас связаны со вторым этапом, который пройдет в Контиолахти (Финляндия) с 3 по 6 декабря 2020 года.
Состав мужской сборной России по биатлону на второй этап Кубка мира в Контиолахти
Александр Логинов, Матвей Елисеев, Петр Пащенко, Эдуард Латыпов, Семен Сучилов.
Состав женской сборной России по биатлону на второй этап Кубка мира в Контиолахти
Лариса Куклина, Евгения Павлова, Ульяна Кайшева, Ирина Казакевич, Тамара Воронина, Анастасия Гореева.
Предлагаем вашему вниманию расписание прямых трансляций.
Расписание трансляций второго этапа Кубка мира по биатлону в Контиолахти (время московское)
3 декабря (четверг)
15:30 – Мужчины. Спринт. Прямые трансляции на Матч ТВ, Eurosport
18:30 – Женщины. Спринт. Прямые трансляции на Матч ТВ, Eurosport
5 декабря (суббота)
15:20 – Мужчины. Гонка преследования. Прямая трансляция на Матч ТВ
17:15 – Женщины. Эстафета. Прямые трансляции на Матч ТВ, Eurosport
6 декабря (воскресенье)
14:45 – Мужчины. Эстафета. Прямая трансляция на Матч ТВ
17:15 – Женщины. Гонка преследования. Прямые трансляции на Матч ТВ, Eurosport