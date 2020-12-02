Краевые депутаты утвердили бюджет на три года

Фото: пресс-служба ЗСК.

В Законодательном собрании Краснодарского края состоялась очередная 46-я сессия. Заседание возглавил спикер Юрий Бурлачко. В работе принял участие губернатор региона Вениамин Кондратьев.

В ходе пленарного заседания парламентарии рассмотрели более 30 вопросов. Ключевой темой стало рассмотрение проекта закона Краснодарского края «О краевом бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов».

Госпрограммы и соцвыплаты сохранят

С основными параметрами закона депутатов ознакомил министр финансов Сергей Максименко. По его словам, объем налоговых и неналоговых доходов бюджета составляет порядка 219 млрд рублей. При этом прогнозируется положительная динамика поступлений по основным налоговым и неналоговым источникам.

Расходная часть сохранит свою социальную направленность. При этом будет продолжена реализация ранее намеченных планов по инвестиционному развитию, созданию общественной инфраструктуры. Все социальные обязательства и государственные программы были сохранены.

Председатель ЗСК Юрий Бурлачко отметил, что в краевом бюджете на следующий год и на плановый период 2022 и 2023 годов заложено полное выполнение всех социальных обязательств перед жителями края. Только на три основные социальные госпрограммы края – «Развитие здравоохранения», «Развитие образования» и «Социальная поддержка граждан» - планируется направить более 190 млрд рублей, что составляет порядка 65% от общего объема финансирования всех 26 госпрограмм.

- Вместе с тем это и бюджет развития, в котором учтены перспективы развития базовых отраслей. Мы рассчитываем – и у нас есть все основания для такой уверенности, – что кубанская экономика достаточно быстро отыграет потерянное и перейдет в фазу устойчивого роста. Эта цель должна стать основным приоритетом. Мы пережили сложности этого года с минимальными потерями благодаря тому запасу прочности, который имела кубанская экономика. И такой задел нам надо нарабатывать на дальнейшую перспективу, чтобы иметь резервы устойчивости, - прокомментировал Юрий Бурлачко.

По итогам обсуждения закон о краевом бюджете был одобрен большинством депутатов.

Детские здравницы получат льготы

В ходе сессии парламентарии поддержали законопроект «О внесении изменения в статью 2 Закона Краснодарского края «О налоге на имущество организаций». Корректировка связана с реализацией мероприятия Регионального плана по восстановлению экономики, а именно со снижением ставки налога на имущество с 2,2% до 0,01% для организаций отдыха и оздоровления детей, включенных в краевой реестр.

По мнению спикера ЗСК, пандемия коронавируса ощутимо ударила по всему курортно-рекреационному комплексу края. Но наиболее пострадала сфера детского отдыха. Многие предприятия, оказывающие такие услуги детям, оказались в тяжелом финансовом положении, некоторые – на грани банкротства.

- Эту ситуацию мы уже рассматривали на недавнем планерном совещании, создали рабочую группу из числа депутатов ЗСК, представителей органов исполнительной власти края, депутатских фракций для выработки предложений по мерам поддержки этой отрасли. Принимаемые сегодня поправки в Закон края «О налоге на имущество организаций» позволят поддержать детские здравницы. Разумеется, из-за предоставляемых им налоговых льгот краевой бюджет недополучит определенные суммы. Но даже с учетом этого, всё равно лучше потерять деньги, чем рисковать качеством работы целой отрасли», – подчеркнул, комментируя законопроект, Юрий Бурлачко.

Развитие виноградарства и виноделия

В ходе пленарного заседания депутаты в окончательном чтении приняли новый закон о развитии на Кубани виноградарства и виноделия.

Документ направлен на установление правовых основ государственной поддержки, полномочий органов госвласти и органов местного самоуправления в регионе. Краевым законом также определяются формы участия саморегулируемых организаций виноградарей и виноделов, ведущих свою деятельность на территории края, в формировании и реализации региональной политики.

- Законопроект ориентирован на создание условий для внедрения в практику новейших научных разработок, повышения качества винограда и вин, стимулирование развития виноградарства и виноделия в приоритетных для этой отрасли малых формах хозяйствования. Сегодня вкус кубанского вина высоко оценили во многих странах мира. Мы видим, что у него есть немалый экспортный потенциал. Чтобы продвигать его на мировых рынках, необходимо такое законодательное обеспечение развития отрасли, которое позволит увеличивать объемы высококачественной, конкурентоспособной продукции. И принятие этого законопроекта - важный шаг в этом направлении, - считает Юрий Бурлачко.

Бесплатный проезд по платным трассам

На 46-й сессии депутаты рассмотрели и вопрос пользования платными трассами в регионе. Парламентарии обсудили изменения, которые предлагается внести в федеральный закон об автомобильных дорогах в РФ.

С документом присутствующих ознакомил председатель комитета ЗСК по вопросам ТЭК, транспорта и связи Владимир Чепель.

Федеральный закон предусматривает бесплатный проезд по коммерческим трассам транспорта общего пользования, за исключением такси, в том числе и маршрутного, а также автобусов, совершающих междугородние и международные рейсы. От оплаты также освобождены и машины полиции, «скорой помощи», МЧС, военной автомобильной инспекции.

Вместе с тем, льготный проезд для многих категорий граждан - ветеранов Великой Отечественной войны, Героев Советского Союза и России, а также жителей прилегающих к трассам населенных пунктов - до сих пор не предусмотрен.

- Мы считаем, что от платы за проезд должны быть освобождены школьные автобусы, машины, имеющие опознавательный знак «Инвалид», автомобили, принадлежащие или перевозящие наших ветеранов, Героев Советского Союза и России, а также других заслуженных лиц, ряд иных категорий автосредств. Кроме того, таким правом должны обладать и местные жители, для которых проезд по платному участку является единственной возможностью добраться до рабочего места. Наш проект федерального закона предусматривает, что этот список может быть расширен. Новые льготные категории могут вводиться в рамках заключаемых собственником дороги и соответствующими органами власти соглашений о государственно-частном или муниципально-частном партнерстве», - пояснил в комментарии спикер ЗСК.

Цены на газ возьмут под контроль

Еще одной темой обсуждения стало регулирование цен на реализуемый населению сжиженный углеводородный газ (СУГ).

Проект обращения по этому поводу к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину представил председатель профильного комитета ЗСК Владимир Чепель. Более пелумиллиона кубанцев пользуются газом. Розничные цены, по правилам ФАС, формируются с учетом оптовой стоимости. А она, в свою очередь, рассчитывается, исходя из индексов, публикуемых на Санкт-Петербургской Международной Товарно-сырьевой бирже. Так, по итогам прошлого года стоимость тонны сжиженного газа составляла 18104 рубля.

Однако госрегулирование не распространяется на цены производителей и оптовиков. В крае отпускные цены на топливо в первом полугодии 2020 года колебались от 18 до 43 тыс. рублей за тонну.

В настоящее время ситуация с учетом мер господдержки приводит к дефициту оборотных активов у поставщиков сжиженного углеводородного газа населению. Все это может привести к существенному росту розничных цен на топливо и даже к ограничению его поставок.

В обращении к Михаилу Мишустину кубанские парламентарии просят проработать вопрос возобновления госрегулирования, либо рассмотреть внедрение механизмов, не допускающих значительных колебаний оптовых цен на СУГ.

- Сжиженный газ для бытовых нужд населения - товар особой социальной значимости. Действующие же сегодня принципы ценообразования несовершенны. Необходимо найти такие экономические механизмы, которые позволят ликвидировать значительные колебания оптовых цен на сжиженный газ, исключат перспективу резкого роста его стоимости. Газовое отопление – это давно не роскошь, а обязательный стандарт качества жизни. И право на него имеет каждая кубанская семья, - акцентировал Юрий Бурлачко.