В пяти районах Кубани отменили карантин

Все ограничения уже сняты. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В пяти районах Краснодарского края сняли карантинные ограничения. Ранее их ввели из-за опасного вируса.

- Были зарегистрированы единичные случаи заболевания бешенством – заболели по одной кошке в Краснодаре, Новопокровском, Динском и Тихорецком районе, - рассказывают «Комсомольской правде» - Кубань» в региональном департаменте ветеринарии края. - В Темрюкском районе бешенство выявлено у барсука.

В неблагополучных пунктах специалистами госветслужбы Кубани своевременно проведены противоэпизоотические мероприятия. На сегодняшний день все ограничения отменены - угрозы, что опасный вирус может распространиться на территории края, нет.

Жителей Кубани настоятельно рекомендуют привить своих домашних питомцев. При укусе бродячим животным необходимо незамедлительно обратиться в лечебное учреждение. Если у животного есть хозяин, то он обязан срочно доставить животное в госветучреждение для осмотра.

– Профилактика бешенства крайне необходима. Заболевание опасно как для здоровья животных, так и для человека, – сказал «КП» - Кубань» руководитель департамента ветеринарии края Роман Кривонос. - Краевой ветслужбой проводятся все необходимые мероприятия, чтобы не допустить случаи возникновения данного заболевания в регионе.

С начала 2020 года госветслужбы Кубани поставили 707 тысяч вакцин от бешенства сельскохозяйственным и домашним животным.

СПРАВКА «КП»

Бешенство — это вирусное заболевание, протекающее с тяжелым поражением нервной системы и заканчивающееся, как правило, летальным исходом. Ранее сообщалось, что смертельный случай произошел в соседнем регионе. В Волгограде умерла девочка, которую покусала бешеная собака.

Заражение человека происходит, если животное не только укусило, но и облизало участок поврежденной кожи. Бывают случаи заболевания людей в результате укусов внешне здоровым животным.

В начале болезни у человека отмечается угнетенное состояние, зуд и дрожь в покусанных конечностях, высокая температура и лихорадка. Затем проявляется затруднение дыхания, пугливость и чувство тревоги и беспокойства, отвращение к жидкостям, повышенная возбудимость и припадки в виде судорог всех мышц тела. Отвращение и боязнь воды проявляется также, как у животных, вызывая панику при виде воды из-за удушья. В конце болезни наступает паралич мышц лица, шеи и языка, в последствии паралич конечностей и мышц туловища.

При укусах рекомендуется промыть рану теплой кипяченой водой (с мылом или без него), а затем обработать ее 70% спиртом или спиртовой настойкой йода. Затем вглубь раны и в мягкие ткани, находящиеся вокруг раны, как можно быстрее вводят антирабическую сыворотку или антирабический иммуноглобулин. Прививки против бешенства эффективны только в том случае, если их начинают не позднее 14-го дня от момента укуса.