Парк «Ривьера» в Сочи победил в престижном международном конкурсе «Хрустальное колесо-2020»

Фото мэрии Сочи

Ежегодный профессиональный смотр проводит Союз ассоциаций-партнеров индустрии развлечений. В этом году в номинации «Лучший руководитель» награда присуждена директору МУП «Парки отдыха Ривьера-Сочи» Давиду Согояну.

Фото мэрии Сочи

Для него это не первое участие и победа в конкурсе, в котором выявляют лидеров индустрии развлечений, отрасли культурных и развлекательных услуг самого высокого качества и уровня безопасности.

В этом году в парке «Ривьера» началась реализация обширной программы обновления. Можно сказать, старейший сочинский парк приобретает «новое лицо».

- Мы освободили пространство для прогулок и новых арт-объектов и инсталляций, организовали зоны бесплатного Wi-Fi, зарядки гаджетов, установили новый комплекс отдыха «читай-парк», питьевые фонтаны и систему музыкального сопровождения в виде Арт-обьектов, сделали площадку для занятий йогой, восстановили пруд «Черное море» и фасад зелёного театра , реконструировали Исторические скамейки , установили современный сценический комплекс , а так же была сделана архитектурная подсветка центрального входа и всей территории парка. В следующем году мы планируем продолжить модернизацию. При создании современных и функциональных зон отдыха обязательно будет сохранен исторический облик старейшего городского парка,– рассказал генеральный директор МУП «Парки отдыха Ривьера-Сочи» Давид Согоян.

Любители селфи и соцсетей уже смогли оценить праздничный арт-объект, символ 2021 года - Быка-джентльмена в смокинге, как на новогоднем балу. В декабре начинает свою работу новогодняя ярмарка с аттракционами , новогодними фотозонами и праздничной ёлкой.

Фото мэрии Сочи

По новому будет украшена и «главная пальма» парка, которая уже давно стала своего рода брендом новогоднего зимнего Сочи.

Фото мэрии Сочи

В дни новогодних праздников Ривьера будет радовать своих гостей новыми представлениями в Конном Театре и дельфинарии. А сказочные персонажи вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой позволят каждому посетителю окунуться в волшебную атмосферу праздника.

В зимний период парки Сочи будут работать с соблюдением всех необходимых санитарно-эпидемиологических требований.