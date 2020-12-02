«Боялся не коронавируса, а возвращения старых болячек»: гандбольный тренер Евгений Трефилов рассказал, как справился с инфекцией

Евгений Трефилов переболел коронавирусом и снова вернулся в строй. Фото: ГК "Кубань"

Только в России коронавирусом переболели более 2,5 миллионов человек. Спортсмены, ученые, чиновники – зараза не щадит никого. В этом сезоне гандбольный клуб «Кубань» несколько раз уходил на карантин из-за вспышек коронавируса. Сейчас инфекцию не перенесли всего четыре игрока. Каждое тестирование, а делать это приходится два раза в неделю, обходится «Кубани» в 50 тысяч рублей. Это необходимая мера. Именно она быстро выявила коронавирус у легенды кубанского гандбола Евгения Трефилова.

- Как я заболел? Да как только вернулся из Москвы, сдал плановый тест. Он оказался положительным. Все, я и ушел на карантин, - рассказал сайту «КП»-Кубань» 65-летний Евгений Трефилов. - Был в шоке, когда узнал, что меня на спецборте доставят в Москву. Я попал в отличную клинику. Я думаю, что поймал эту заразу на юбилее гандбольного тренера Владимира Максимова. Ему стукнуло 75 лет. Там было много людей, а до дня рождения я чувствовал себя нормально.

Через несколько дней после торжества у Евгения Васильевича подскочила температура – до 39,5.

-Обтирания уксусом и водкой сильно не помогли, - рассказывает Евгений Трефилов.

А краснодарские врачи врачи переживали из-за возможных осложнений на сердце. В 2019-м тренер перенес операцию на нем. Поэтому президент Федерация гандбола России Сергей Шишкарев заказал в Краснодар спецборт для Евгения Васильевича и его увезли в Москву.

В столичной клинике тренер пробыл две недели и справился с инфекцией.

- В Краснодаре сказали, что поражения легких 30%, в Москве – до 25%. У каждого своя методика подсчета, - говорит легендарный тренер. - Сам коронавирус не так страшен. Страшно то, что ты в возрасте и с болячками. Их обострение и возвращение – самое страшное. Есть же статистика, что люди чаще умирают от рака, вегетососудистых заболеваний. Коронавирус их как бы обостряет.

Опасения тренера понятны. Люди старше 60 лет наиболее подвержены заражению коронавирусом. Но из-за своей работы Евгений Трефилов просто не мог уйти на самоизоляцию.

- Обидно, что ничего не чувствуешь, когда ешь. Как будто мыло кусаешь. Запахов не чувствуешь. Состояние дурацкое. У меня до сих пор слабость. Еще легкие не восстановились до конца. Нужно время. Но мне врачи сказали, что все пройдет, - говорит «КП»-Кубань» Трефилов.

Из Москвы тренера забирал родной брат на машине. Так попросил сам Евгений Трефилов, который не хотел ехать в аэропорт, чтобы не подхватить новой инфекции. В Краснодар он вернулся в два часа ночи, немного поспал, а утром уже был в офисе клуба.

- Всех тренеров, которые работают с командой, выносят с рабочего места вперед ногами, - шутит Евгений Васильевич. - Сейчас учудил на тренировке: порвал сухожилие на левой руке. Был на сборе молодежной сборной России, неудачно показал упражнение. Хрен старый! Сейчас ребята смотрели. Сказали, что надо оперировать под наркозом, а я его боюсь, как огня.