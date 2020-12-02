«Пыталась добиться успеха после смерти мамы»: во время стрима у блогера умерла 28-летняя сирота из Краснодара

Валентина мечтала стать актрисой.

До боли циничная трагедия произошла в одной из московских квартир. Блогер Стас Решетников, больше известный как Reeflay, устроил стрим из московской квартиры, куда были приглашены его друзья. Среди них была и 28-летняя Валентина Г., родившаяся в Оренбурге, но прожившая большую часть времени в Краснодаре. 1 декабря она скончалась во время стрима популярного блогера Reeflay.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», мать девушки Лидия поднимала дочь одна. О своем отце Валентина никогда не знала – в жизни девочки он не участвовал.

В 18 лет Лидия устроилась на работу водителем трамвая, за это получила комнату в общежитии на улице Славянской.

Никто из друзей не знал, где живет девушка, - Валентина никому не говорила, что ютится с мамой в комнате в общежитии.

Здесь женщина и ютилась со своей дочерью. В 2016 году у мамы Валентины был инсульт, ее парализовало. Девушке пришлось нанять сиделку.

Мать Валентины парализовало после инсульта.

- Человек я очень добрый и неконфликтный, хотя и выросший в состоянии вечного хаоса, - рассказывала как-то Валентина о жизни в общежитии. - Мои друзья не знают, где я живу, и никто у меня не был никогда. Держит меня здесь только близкая подруга, хотя как у актрисы у меня всегда было желание переехать в Петербург: было в разное время куплено 3 билета, но так пока ни разу не получилось.

С мамой девушка была очень близка.

Добиться успеха во что бы то ни стало девушка решила после смерти мамы Лидии. Потеря любимого человека очень сильно повлияла на Валентину. О прошлой жизни она захотела забыть как страшный сон, потому рванула в Москву.

С первых дней Валентина пыталась пробиться в модельный бизнес. На десятках сайтов выставила свои анкеты. Конкуренция была огромная – девушка проваливала кастинги.

Надежда «выбиться в люди» у Валентины появилась после встречи с блогером Стасом Решетниковым.

В отношениях с блогером Валентина была меньше года.

- Они вроде через каких-то общих приятелей познакомились около года назад. Валя же переехала в Москву, чтобы строить карьеру модели, ходила на кастинги, пыталась получить работу, но все неудачно, - рассказывает знакомый девушки, пожелавший остаться анонимным.

Валентину называют девушкой блогера, хотя сказать, что между ними были отношения язык не поворачивается. Стас Решетников постоянно унижал Валентину. То накричит, то оскорбит, то распылит в лицо перцовый баллончик – и все это в прямом эфире на глазах у тысячи людей.

В очередном стриме блогер выгнал подругу из дома, «чтобы она не воняла». По словам молодого человека, девушка страдала от кишечного заболевания, поэтому он решил наказать ее, отправив на улицу. При этом сама Валентина была практически без одежды. Когда он через несколько часов вышел проверить ее, она уже была без сознания. Он затащил девушку в дом и вызвал медиков, но было уже поздно. По предварительным данным, она умерла от переохлаждения.

Стоит сказать, за пару недель до случившегося сама Валентина проводила стрим, где показала свой округлившийся живот. Девушка подшофе призналась, что часто злоупотребляет спиртным, а затем добавила, что беременна. По некоторым данным, она была на 2-м месяце.

На специализированном сайте десятки фото Валентины, где она предлагает эскорт-услуги.

- У меня есть заболевание «по-женски», я не могу рожать, я буду делать аборт 100%, - заявила Валентина.

О том, кто отец ребенка, сама девушка не знает. В последние месяцы она подрабатывала в эскорте. Свою анкету она обновила на одном из специализированных сайтов 30 ноября. Интимная встреча с ней обойдется клиенту в 5 тысяч рублей. Кроме того, есть "прайс-лист" с дополнительными услугами. На данный момент анкета девушки уже удалена.