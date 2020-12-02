Краснодар добыл первую победу для российских клубов в еврокубках Фото: Андрей ШРАМКО/ФК Краснодар

«Краснодар» обыграл «Ренн» в Лиге чемпионов со счетом 1:0 и обеспечил себе третье место в группе и выход в 1/16 финала Лиги Европы. Единственный гол в этом матче на 71-минуте забил Берг после длинной передачи Мартыновича.

Эта победа стала первой в истории на групповом этапе Лиги чемпионов для «Краснодара» и первой в еврокубках этого сезона для российских клубов.

Обзор матча Краснодар – Ренн 2 декабря 2020

«Краснодар» впервые в Лиге чемпионов предстал в оптимальном сочетании. Кабелла, Вандерсон, Классон и Берг появились в старте, в ворота вернулся Сафонов. «Ренн» же, напротив, понес потери на позиции форварда и голкипера.

Первая половина первого тайма показала, что те, кто оценивал шансы команд на успех в этом противостоянии равными, были правы. Первый момент в матче создал Вильена, который получил шанс пробить с линии штрафной, но пальнул выше ворот. А через несколько минут Бурижо бил прямо по центру ворот, но угодил в ногу Рамиреса – было очень опасно. В какой-то момент показалось, что «Ренн» перехватил инициативу – французы много и широко атаковали, правда, до существенных угроз дело не дошло.

Вторая половина тайма стала парадом упущенных возможностей «Краснодара». «Быки» классно и разнообразно атаковали, подали почти с десяток угловых, но реализация моментов была просто катастрофической.

Сначала Кабелла выверял ударом дальний угол, но рикошет в последний момент отвел угрозу. Затем Вандерсон выдал идеальную передачу на Берга, отрезав всю защиту «Ренн». Шведу оставалось лишь отдать точную передачу на Классона, который остался один в центре штрафной. С этой задачей нападающий не справился и позволил сопернику исправить оплошность.

В концовке тайма Кабелла зацепился за мяч после передачи Классона, мяч дошел до Берга, который с двух метров в упор пробил во вратаря. «Ренн» до свистка на перерыв провел несколько атак, но французы явно могли быть довольны нулями на табло по такой игре.

Второй тайм начался с энергичной атаки гостей, Сафонову пришлось выручать. «Ренн» чаще контролировал мяч и территорию, а атаки «Краснодара» случались не так часто. Освежить игру в атаке был призван Шапи, заменивший Вандесона. Но «Ренну» позволялось слишком много.

А гол пришел неожиданно. На 71-й минуте Мартынович выдал передачу через все поле, Берг оказался победителем в борьбе с да Силвой и вышел один на один с Саленом. Точный удар низом и 1:0 на табло.

После забитого мяча «Краснодар» не стал форсировать события и поддерживал весьма спокойное течение игры.

Однако французы бросили все силы на финишный рывок, наращивая давление. Последние минуты болельщикам в Краснодаре было тревожно за результат, но Сафонов не подвел. Есть первая победа в Лиге чемпионов.