На побережье Сочи открыли 22 зимних пляжа: публикуем полный список

Фото: sochi.ru.

На курортах Краснодарского края начали создавать «зимние пляжи». Вместо шезлонгов и зонтов от солнца на берегу моря устанавливают лавочки и беседки. "Зимние пляжи" - это те же самые территории, только без лежаков и зонтов от солнца. Их убрали и на берегу моря делают деревянные настилы, ставят скамейки, чтобы люди могли прийти на пляж и сидя на лавочке подышать морским воздухом.

В Сочи в зимний период будут открыты для посещения порядка 20 пляжей. В мэрии города курорта обратили внимание, что такое решение было принято по рекомендации губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева. Его озвучили 27 ноября на совещании в мэрии курорта, которое прошло при участии профильного департамента, депутатов, правоохранителей. В дистанционном режиме к обсуждению подключились собственники и арендаторы всех пляжных территорий, расположенных в Сочи.

Сегодня на открытых для прогулок пляжах уже установлены дополнительные скамейки и качели, организована ежедневная уборка и вывоз мусора.

- Губернатор Краснодарского края дал поручение о создании «зимних пляжей», чтобы туристы ощущали комфорт у моря круглый год, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» заместитель главы города Сочи Владимир Пушкарев. - «Зимние» пляжи открыты в каждом районе курорта.

Владимир Пушкарев отметил, что все прогулочные морские набережные поселков Лазаревское, Дагомыс, Центральная приморская набережная верхняя и нижняя, а также набережные Адлерского района, включая Имеретинскую, благоустроены.

По словам заместителя главы города Сочи, необычно теплая осень позволила продлить пляжный сезона до 1 ноября. Несмотря на пандемию, приморские территории курорта достойно встретили туристов. Руководители пляжей успели приобрести необходимое оборудование в соответствие с утвержденным каталогом, провели работы по благоустройству, обеспечили меры безопасности. Однако были и такие, кто эту работу выполнял недобросовестно, из-за чего с четырьмя арендаторами муниципалитет расторг договорные отношения.

Важным критерием подготовки к будущему сезону станет соблюдение новых требований приказа МЧС «Об утверждении правил пользования пляжами», который вступает в силу с 1 января 2021 года. Изменения в законодательстве были доведены до руководителей пляжных территорий.

Также в планах на следующий год – увеличить количество пляжей, претендующих на международный экологический сертификат «Голубой флаг». В 2018 году Сочи первым в России получил шесть таких документов, в 2019 году их стало 13. В нынешнем году уже 21 пляжная территория была удостоена сертификата качества, он свидетельствует о чистоте берега и прибрежных вод, качественной инфраструктуре и доступности для маломобильных граждан.

КОНКРЕТНО

В Сочи оборудованы 22 «зимних пляжа»:

- в Лазаревском районе - 5 (пляжи «Лазаревский-1», «Лазаревский-2», «Вардане», «Морской бриз», «Дагомыс»);

- в Центральном районе - 6 (пляжи «Куба», «Русалочка», «Ривьера», «Маяк», «Приморский», «Приморский-1»);

- в Хостинском районе - 8 (пляжи «Жемчужина», «Солнечный», пляжи «Цирк», санатория «Зеленая роща», пансионата «Спутник», «Робинзон», «Металлург», «Кристалл»);

- в Адлерском районе - 3 (набережная пляжа «Огонек-3», пляж «Чайка», Имеретинская набережная»).