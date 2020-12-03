Что произошло после матча Краснодар - Ренн

Матч Краснодар - Ренн завершился победой российского клуба Фото: REUTERS

«Краснодар» прервал серию неудач и одержал первую победу в истории на групповом этапе Лиги чемпионов. «Черно-зеленые» оказались сильнее «Ренна» и выиграли со счетом 1:0. Единственный гол во втором тайме забил шведский нападающий Маркус Берг. Эта победа гарантировала «Краснодару» третье место и выход в 1/16 финала Лиги Европы. «КП» рассказывает о том, что произошло после финального свистка матча Лиги чемпионов Краснодар - Ренн 2 декабря.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Первыми на победу отреагировали соцсети. Дмитрий Губерниев отметил, что решающую роль в «Краснодаре» сыграли легионеры.

- Просто сегодня наш клуб собрал сильнейший состав из «ненаших» игроков. То есть легионеров. Два полевых игрока в старте с российским паспортом. Система «апгрейдного» лимита у нас полностью провалилась. Игроков российских не то, что на 16, или даже на 4-5 команд, на одну-то не хватает. На сборную. Черчесов, думаю, подтвердит! Но сегодня играли не они. Были и Кабелла, и Вильена, и Вандерсон... а гол сделал Берг. Это пусть и маленький, но успех. Не благодаря, а вопреки. С победой! – написал комментатор Дмитрий Губерниев.

Тина Канделаки не стала делать акценты на паспортах игроков и просто порадовалась победе.

- Есть первая победа российского клуба в этом европейском сезоне! «Краснодар» отлично двигался, не допустил навала на свои ворота в концовке и может, наконец, быть собой доволен. После такого матча кажется, что потеряно не все (или все, кроме чести), - отметила Канделаки.

Кстати, эта победа принесла «Краснодару» не только 3 очка и место в плей-офф Лиги Европы, а еще и 2,7 млн евро призовых.

Это дело команда шумно отпраздновала и опубликовала победную фотографию из раздевалки. С поздравлениями к клубу обратился и губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

- Поздравляю ФК «Краснодар» с победой над французским «Ренн». Особенно приятно, что именно наша команда, первой из российских, выиграла матч Лиги Чемпионов, - написал глава региона на своей странице в Телеграм.

КОММЕНТАРИИ УЧАСТНИКОВ МАТЧА

После матча защитник «Ренна» Дамьен да Силва посетовал на проблемы с реализацией, а матч сложился непросто – как и предполагали в команде гостей.

- Нам есть о чем сожалеть. Мы показываем хорошую игру, но не хватает эффективности. Забили бы больше, используя свои шансы, все могло бы сложиться иначе, - сказал да Силва.

Главный тренер «Ренна» Жюльен Стефан признался, что разочарован результатом своей команды.

— Из позитивного можно вынести урок, который мы получили. Мы его вынесли из этой Лиги чемпионов. Но есть и разочарование. Уже в который раз играем на равных с соперником, но не можем добиться результата. Нужно быть более эффективными, - отметил специалист.

- Мы хотели победить, но пропустили гол, и тогда начали рисковать. Данный розыгрыш Лиги чемпионов несет и позитивные моменты в развитии команды — это позитивный опыт участия в турнире высокого уровня, а невезение, нехватка хорошего результата рано или поздно закончится, - резюмировал тренер.

Защитник «Краснодара» Игорь Смольников сказал, что его команда играла сердцем.

- У нас были тяжелые последние два месяца, эта игра была важна для нас. Мы играли сердцем, отступать было некуда, и важно, что мы вышли с высоко поднятой головой из сложной ситуации. Мы вместе в нее влезли и отдадим все силы, чтобы вместе выбраться, - сказал Смольников.

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев поблагодарил болельщиков за поддержку. На трибунах было около 8400 зрителей.

- Сегодня была фантастическая поддержка болельщиков. Эта победа, прежде всего, для них. В концовке нам было тяжело, но наши болельщики придали команде дополнительный импульс и мы выстояли. Сегодня нам, наконец, удалось собрать почти полностью боевой состав, что, безусловно, сказалось на итоговом результате, - сказал тренер.

- Сегодня очень помог опыт Берга. Маркус был очень активен: создавал моменты, отрабатывал в обороне и гол победный забил. Несмотря на усталость, он, как и вся команда, сегодня бились за себя, за клуб и за болельщиков, - отметил Мусаев.